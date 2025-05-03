«الشارقة للكتاب» و«بنك الاستثمار» يتعاونان لدعم الثقافة المالية للأطفال

وقّعت «هيئة الشارقة للكتاب» اتفاق شراكة مع «بنك الاستثمار» لإنتاج كتاب يعزز الثقافة المالية للأطفال، وذلك بالتعاون مع صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر).

جاء توقيع الاتفاقية أول من أمس على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ووقّعتها عن هيئة الشارقة للكتاب إيمان بن شيبة مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية وعن بنك الاستثمار حميدة الخلصان رئيسة إدارة الشؤون المؤسسية والتسويق، بحضور أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي للهيئة وإدريس الرفيع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار.

وبموجب الشراكة، سيتولى بنك الاستثمار رعاية إنتاج كتاب قصصي يعرّف الأطفال، من عمر 8 سنوات فما فوق، بمبادئ الثقافة المالية بأسلوب مبسط وتفاعلي، ومن المقرر إطلاقه خلال الدورة القادمة من «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

وقال أحمد بن ركاض العامري تجسد هذه الشراكة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تجاه ترسيخ مكانة الكتاب في مختلف مجالات بناء الإنسان، وإيجاد محتوى معرفي يُسهم في تنمية الوعي منذ الطفولة.

ومن هنا فإننا في هيئة الشارقة للكتاب نواصل التزامنا بابتكار مبادرات تُقرب الكتاب من حياة الطفل اليومية، وتمنحه الأدوات التي تعزز فضوله، وتغذي خياله، وتساعده على فهم العالم من حوله.

وقال إدريس الرفيع: نفخر بهذه الشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب، التي تفتح آفاقاً جديدة لتعليم الأطفال مبادئ الثقافة المالية بأسلوب مبتكر وتجريبي.