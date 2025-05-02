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ثقافة

نهيان بن مبارك: «أبوظبي للكتاب» يرسخ مكانة الإمارات منارة للثقافة وحاضنة للإبداع

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وام

أبوظبي
نهيان بن مبارك خلال الزيارة بحضور علي بن تميم
البيان
نهيان بن مبارك خلال الزيارة بحضور علي بن تميم

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، من 26 أبريل حتى 5 مايو الجاري.

وتفقّد معاليه عدداً من الأجنحة الثقافية، منها جناح دولة الإمارات، وجناح «صندوق الوطن». وأكد خلال جولته الدور المحوري للمعرض في ترسيخ مكانة الإمارات منارة للثقافة والمعرفة وحاضنة للإبداع العربي والعالمي.

واطّلع معاليه على عدد من الأجنحة الثقافية المتنوعة، مشيداً بتنوع العروض المعرفية التي تجسّد حوار الحضارات وتعزّز قيم التعايش والتسامح.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الدورة الرابعة والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب تمثل حدثاً استثنائياً يعكس مشهداً ثقافياً عالمياً حيوياً.

وقال معاليه إن ما نشهده اليوم من زخم ثقافي لافت في معرض أبوظبي الدولي للكتاب هو ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بأن بناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة هو الأساس لمستقبل مزدهر لدولتنا.