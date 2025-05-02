«تريندز» يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي ويطلق كتابين

لليوم الخامس على التوالي يواصل جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025 أنشطته وفعالياته الثقافية، كما أطلق إصدارين جديدين.

فيما استمر توافد العديد من المسؤولين والباحثين والأكاديميين والطلاب والجمهور إلى جناح المركز، مثمنين جهوده المعرفية الهادفة، وحضوره العالمي الفاعل، كما أشادوا بغزارة إنتاجه، وتنوع موضوعاته وشموليتها.



الهوية والقيم

وضمن برنامج فعالياته المصاحب لمشاركته في المعرض بصفته راعياً بلاتينياً عقد المركز ندوة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والتغيرات المجتمعية نحو فهم تحولات الهوية والقيم والسلوك في العصر الرقمي»، استضاف خلالها قامة أكاديمية بارزة في علم الاجتماع الحديث، معالي الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع.

أدار الجلسة الباحث محمد الظهوري، نائب مدير إدارة البحوث في «تريندز»، الذي استهل الندوة بالترحيب بالدكتور زايد، مشيراً إلى مسيرته الأكاديمية المتميزة في دراسة التحولات الاجتماعية والقيم الثقافية في المجتمعات العربية، ودوره كونه شاهداً ناقداً على تأثيرات الحداثة والعولمة، والذكاء الاصطناعي، على بنية المجتمع.

وتناولت الندوة رؤية الدكتور زايد العميقة حول الكيفية التي يعيد بها الذكاء الاصطناعي تشكيل الهوية، والقيم، وأنماط السلوك في المجتمعات العربية، والتحديات المطروحة لصون التنوع الحضاري في هذا العصر الرقمي غير المسبوق.

الهوية والعولمة الرقمية

في ختام الندوة عبر الباحث محمد الظهوري عن بالغ شكره وتقديره للدكتور أحمد زايد على رؤيته النقدية الشاملة والمستنيرة، كما شكر الحضور الكريم على مشاركتهم وتفاعلهم، ودعاهم إلى متابعة مختلف أنشطة مركز تريندز الثقافية.



الأمن الفكري

ومن جناح «تريندز» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب أطلق مركز تريندز كتاب «الأمن الفكري في عصر الذكاء الاصطناعي» للباحثة الرئيسية عائشة الرميثي، مديرة إدارة البحث العلمي في «تريندز».

والذي تناول التأثيرات المتزايدة لهذه التقنيات على الأمن الفكري للدولة والمجتمع، محذرة من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في التضليل المعلوماتي، وزعزعة الثوابت الثقافية.

كما شهد جناح «تريندز» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب توقيع كتاب جديد، أصدره مركز تريندز تحت عنوان «مستقبل البنوك: التكيف مع عالم سريع التغير»، والذي يعد إصداراً حديثاً، يواكب التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي العالمي.