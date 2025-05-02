لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على بناء جسور حضارية مع العالم

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خورخي رودريغيز فيفيس، وزير الثقافة والشباب في جمهورية كوستاريكا، خلال لقاءٍ رسمي عُقد في مدينة إكسبو دبي، بحضور فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وهالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة».

ودونت سموها على منصة «إكس»: «التقيت بمعالي خورخي رودريغيز فيفيس، وزير الثقافة والشباب في جمهورية كوستاريكا، بحضور فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وناقشنا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإبداع والفن والثقافة وتمكين الشباب».

وأضافت سموها: «نحرص في الإمارات على بناء جسور حوار حضارية مع العالم، تسهم في توطيد التعاون ومشاركة الخبرات والرؤى الهادفة لتحقيق نمو ونهضة القطاع الثقافي والإبداعي، بما يتماشى مع رؤيتنا الهادفة لتمكين المبدعين محلياً وعالمياً، عبر تفعيل التبادل الثقافي.

وإتاحة الفرص للفنانين في كلا البلدين للمشاركة في المهرجانات والمعارض والفعاليات الثقافية والفنية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة».

ويُعد اللقاء خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الروابط الثقافية بين دولة الإمارات وكوستاريكا، وتُجسّد حرص سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على بناء جسور حوار حضارية مع العالم، تسهم في توطيد التعاون ومشاركة الخبرات والرؤى الهادفة لتحقيق نمو ونهضة القطاع الثقافي والإبداعي، بما يتماشى مع رؤية دبي الثقافية الهادفة لتمكين المبدعين محلياً وعالمياً، عبر تفعيل التبادل الثقافي.

وإتاحة الفرص للفنانين في كلا البلدين للمشاركة في المهرجانات والمعارض والفعاليات الثقافية والفنية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يسعى لها الطرفان.