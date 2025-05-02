مركز جمعة الماجد يختتم دورته السنوية في علم الوثائق والأرشيف

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم الأربعاء، الدورة السابعة في علم الوثائق والأرشيف، بمشاركة 38 متدرباً ومتدربة من 18 جهة حكومية وخاصة.

وتميزت الدورة هذا العام بمواكبتها لاحتياجات المؤسسات المهتمة بمجال الوثائق والأرشيف، من خلال تسليط الضوء على موضوع "المعيار الدولي للوصف الأرشيفي ISAD(G) والذكاء الاصطناعي".

قدَّم الدورة نخبة من موظفي المركز المتخصصين، وأشرف عليها الدكتور طه محمد نور أبو الخير، المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف في المركز. وتركَّزت الدورة حول ثلاثة محاور رئيسة الأول:

مقدمة في الوصف الأرشيفي ومعيار ISAD-G وأهميته وعناصره ومبادئه وعلاقته مع معايير الوصف الأخرى، والثاني تناول التدريب العملي والتطبيقي لمعيار ISAD-G مع تحليل أمثلة لوصف أرشيفي وتطبيق ذلك على البيئة الوثائق التقليدية والإلكترونية.

والمحور الثالث عرض لآليات ومراحل دمج الذكاء الاصطناعي في نظام الوصف الأرشيفي الرقمي ومتطلبات التطبيق، مع شرح لتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في خطة الدمج والتطبيق.

كما شارك الدكتور حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات والمكتبة الوطنية في دولة الإمارات، في محاضرة عن بُعد تناولت توظيف التقنيات الناشئة في إدارة الوثائق والأرشيف، مسلطاً الضوء على الرؤى المستقبلية في هذا المجال.

وفي ختام الدورة، ألقى معالي جمعة الماجد، رئيس المركز، كلمة مرئية هنأ فيها المشاركين بالتخرج، داعياً إياهم إلى مواصلة طلب العلم واستثمار ما اكتسبوه من معارف في تطوير مؤسساتهم.

من جانبه، توجّه الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، بالشكر للمشاركين على التزامهم وحرصهم على حضور جميع أيام الدورة، وقام بتوزيع الشهادات عليهم.