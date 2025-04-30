أكاديمية دبي للإعلام تنظم ورشاً تدريبية متخصصة في الكتابة الإبداعية

أعلنت أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام عن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتستمر حتى 5 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في أبوظبي.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأكاديمية في دعم وتطوير الكفاءات الإعلامية وتمكينهم من المساهمة في إثراء المشهد الإعلامي والثقافي العربي، وهو ما يتماشى مع توجهات مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الإعلامي المحلي والعربي.

وخلال مشاركتها في المعرض، تقدم الأكاديمية برنامجاً تدريبياً متخصصاً في تطوير مهارات الكتابة الأدبية والمتخصصة، وسيتضمن ورشة «أساسيات الكتابة المتخصصة» التي سيقدمها الكاتب ورئيس التحرير مصطفى رزق، اليوم، وسيركز فيها على تعريف المشاركين بمبادئ كتابة المحتوى المتخصص وطرق صياغته بشكل احترافي يلبي احتياجات القطاعات المختلفة، فيما ستنظم الأكاديمية في 1 مايو المقبل ورشة عمل بعنوان «دمج الكتابة المتخصصة في الأعمال الأدبية»، والتي ستتولى الإشراف عليها الروائية والكاتبة دنيا كمال، وستتناول فيها أساليب توظيف المعرفة التخصصية في النصوص الأدبية بهدف تعزيز عمق ومصداقية السرد.

وفي هذا الصدد، قالت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام: «تمثل مشاركة أكاديمية دبي للإعلام في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، تجسيداً لرؤية المؤسسة الهادفة إلى دعم الحركة الثقافية العربية، والكتّاب والإعلاميين وتطوير مهاراتهم وتمكينهم من مواكبة تطلعات المستقبل، ويأتي ذلك انطلاقاً من إيماننا بأهمية الاستثمار في الكوادر والكفاءات الإعلامية، وتحفيزهم على تنمية قدراتهم في الكتابة المتخصصة والإبداعية، والتي تمثل ركيزة أساسية في صياغة المحتوى الإعلامي العربي، وتساهم في الارتقاء به وتعزيز حضوره عالمياً»، مؤكدة أن الأكاديمية ستواصل من خلال فعالياتها أداء رسالتها الهادفة إلى دعم الإبداع والمحافظة على الهوية الثقافية الأصيلة، وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتدريب الإعلامي وصناعة المحتوى، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام.

وتُعد أكاديمية دبي للإعلام، منصة تدريبية رائدة تهدف إلى استشراف وصياغة مستقبل الإعلام العربي من خلال تبني أحدث أساليب التدريب المتخصص التي تعتمد على أحدث التقنيات الإعلامية الهادفة إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الإعلامية، إلى جانب المساهمة في المحافظة على القيم والهوية الوطنية.