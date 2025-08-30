«مدارس الحياة» تستأنف رحلاتها المعرفية في مكتبات دبي سبتمبر المقبل

بتشكيلة متنوعة من الورش التعليمية والتجارب المعرفية المميزة، تعود «مدارس الحياة» في سبتمبر المقبل إلى مكتبات دبي العامة لتبدأ رحلتها من جديد، حاملة معها 34 جلسة تفاعلية تجمع بين الإبداع والتعلم، وتسعى هيئة الثقافة والفنون في دبي من خلالها إلى تعزيز المهارات الحياتية للكبار والناشئة والأطفال.

وستغطي أجندة المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، مجالات الإبداع الفني والتوازن النفسي وفنون السرد وتعزيز الهوية واللغات وغيرها، كما تمنح المشاركين فرصة فريدة لتنمية قدراتهم والتعبير عن أفكارهم ضمن بيئة حيوية تحفز لديهم روح الابتكار، وتساعدهم على تحقيق النجاح في حياتهم اليومية والمهنية.

فخلال سبتمبر المقبل ستتحول مكتبات دبي العامة إلى مساحة مجتمعية وإبداعية نابضة بالحياة، حيث تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم أنشطة «نادي الفن»، التي ستتضمن ورشة «ارسم حلمك»، وفيها ستتولى عبير العيداني تدريب المشاركين على أساليب تحويل مشاهد أحلامهم إلى لوحات فنية تعبّر عن مشاعرهم الداخلية باستخدام تقنيات وأساليب فنية متنوعة، في حين ستشرف زينب بشير على ورشة «خراريفنا بالصوت والصورة»، الهادفة إلى تنمية مهارات السرد البصري لدى الأطفال، وتعليمهم طرق تحرير المقاطع المصورة وإضافة المؤثرات الصوتية عليها، لإنتاج فيلم قصير بتقنية «ستوب موشن» مستلهم من الحكايات الشعبية.

ومن ضمن الفعاليات الأخرى، تنظم حلقة نقاشية يعقدها «ملتقى الراويات» ضمن «نادي الكتاب» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم لمناقشة رواية «دون كيشوت: بين الحلم والواقع» للكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس.

كما ستحتضن المكتبة جلسات «نادي الخط» التي ستتضمن سلسلة ورش «مسار التأثير الإبداعي: خط الرقعة – المرحلة المتقدمة»، بإشراف الخطاط محمد حسين التميمي.

وتشمل تدريباً متخصصاً يهدف إلى تمكين المشاركين من إتقان تشكيل الحروف ضمن الكلمة الواحدة، عبر مزيج من الشرح الفني والتطبيق العملي، وسيختتم هذا المسار بحفل لتكريم المشاركين الذين أظهروا التزاماً وتطوراً ملحوظاً في مهارات خط الرقعة. كما تشتمل برامج الفعالية على باقة واسعة وغنية من البرامج الأخرى.