حي دبي للتصميم.. «عقد» من الإبداع

احتفى حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، بمرور أكثر من عشرة أعوام على تأسيسه، حيث رسخ مكانته كوجهة عالمية رائدة في مجالات التصميم والأزياء والإبداع.

ونظم حي دبي للتصميم فعالية خاصة بمشاركة نخبة من قادة القطاع تحت شعار «أكثر من عقدٍ من التصميم»، استعرض فيها مسيرته في دعم نمو اقتصاد المعرفة وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع.

ويضم حي دبي للتصميم اليوم أكثر من 1,100 شركة عالمية وإقليمية يعمل بها أكثر من 20 ألف مبدع، ويستعد لإطلاق مشروع توسعة يوفر أكثر من 500 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للأعمال، تلبيةً للطلب المتنامي.

ومن المقرر إنجاز المشروع الذي تبلغ قيمته 825 مليون درهم بحلول النصف الأول من عام 2028، كما أعلن الحي عن إطلاق «جائزة حي دبي للتصميم»، لتكريم المواهب الإبداعية في المنطقة، حيث سيتم الإعلان عن الفائز الأول خلال أسبوع دبي للتصميم في نوفمبر المقبل.

وفي إطار احتفالاته بمرور 10 سنوات على تأسيسه، يعتزم الحي إصدار كتاب يوثق أعمال نخبة المصممين في دبي.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، أن الحي لعب دوراً محورياً في دفع عجلة الإبداع والابتكار في دبي، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

ويعد حي دبي للتصميم اليوم مركزاً محورياً للفعاليات العالمية مثل أسبوع دبي للموضة وأسبوع دبي للتصميم، ويضم حاضنة الأعمال in5 للتصميم التي دعمت أكثر من 120 شركة ناشئة منذ تأسيسها.