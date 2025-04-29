معهد دبي القضائي ينشر المعرفة القانونية في «أبوظبي للكتاب»

يشارك معهد دبي القضائي في الدورة الرابعة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أحد أبرز المحافل الثقافية والمعرفية العالمية، والذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية خلال الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو.

تأتي هذه المشاركة في إطار التزام المعهد بنشر المعرفة القانونية في المجتمع بما يتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى دعم التميّز العدلي وترسيخ سيادة القانون، وتوسيع نطاق الوصول إلى إصداراته القضائية والقانونية لأكبر شريحة من القانونيين والقُرَّاء والمهتمين من خلال المشاركة الفاعلة في أبرز الفعاليات الثقافية بالدولة.

وخلال المشاركة، يستعرض معهد دبي القضائي سلسلةً من الإصدارات التي تتنوع ما بين التشريعات والقوانين والمؤلَّفات. وتشمل القوانين والتشريعات الصادرة وفق أحدث التعديلات.

وتشمل قائمة المؤلفات التي يستعرضها المعهد كتباً وأبحاثاً قانونية تخصصية، من ضمنها الجزاءات الجنائية الإدارية وتطبيقاتها في التشريع الإماراتي، والأحكام المنظّمة للتركات، والحماية الجنائية للخصوصية وأمن البيانات في المدن الذكية، والميتافيرس والاختصاصان القضائي والتشريعي. ويولي معهد دبي القضائي أهميةً كبيرة لنشر المعرفة القانونية مؤسسياً ومجتمعياً، وتقديم تجربةٍ رائدة في التدريب القضائي.

وباعتباره مؤسسةً مُعتمدة في التدريب المهني، يعمل المعهد على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولّي مهام سلك القضاء والنيابة العامة، وتعزيز إمكانيات أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم من خلال برامج تدريبية متخصصة تُواكب تطلّعات المستقبل، وتُسهم في تحقيق أعلى معايير التميُّز في العمل القضائي.