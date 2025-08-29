عبدالله المدني يصدر الجزء الـ 5 من «النخب في الخليج»

أصدر الدكتور عبدالله المدني، أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي، مؤخراً، الجزء الخامس من موسوعة «النخب في الخليج العربي»، المشروع التوثيقي لسير الأعلام والرواد والأوائل في دول الخليج العربية الست.

وجاء الكتاب الجديد، الموسوم بـ«عرب وأجانب في ذاكرة الخليج»، في نحو 500 صفحة من القطع الكبير، متضمناً توثيقاً مفصلاً لسيرة وجهود وأعمال 68 شخصية عربية وأجنبية، من أولئك الذين لعبوا أدواراً مختلفة بحسب تخصصاتهم في تنمية المنطقة وازدهارها، سياسياً واقتصادياً وتربوياً وأمنياً وإعلامياً ونفطياً وعمرانياً، أو ساهموا بكشوفاتهم ورحلاتهم الجغرافية في ربوعها، وبمؤلفاتهم القيمة عنها، في إثراء المادة الجغرافية والتاريخية والأركيولوجية والإنثروبولوجية، ونشر العلم والمعارف.

وعبّر الدكتور المدني، في تغريدتين على حسابه بمنصة «إكس»، عن سعادته بإنجازه هذا، بعد عمل بحثي طويل وشاق، رافعاً آيات الشكر والتقدير والامتنان، إلى رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، الذي تكلف بطباعة عدد من أجزاء الموسوعة. الجدير بالذكر، أن المدني أنجز من قبل 4 أجزاء من مشروعه الموسوعي، تحت عناوين مختلفة.