«شارك تانك دبي 3» يعود إلى شاشة دبي بفرص ذهبية ومشاريع جديدة

إثر النجاح اللافت الذي حققه برنامج «شارك تانك دبي» خلال الموسمين الأول والثاني، ودخوله قائمة البرامج الأعلى مشاهدة على تلفزيون دبي وتطبيق أوان الرقمي، كشفت مؤسسة دبي للإعلام عن انتهاء كافة تحضيراتها لإطلاق الموسم الثالث من «شارك تانك دبي» على شاشة تلفزيون دبي، ليعود حاملاً معه الكثير من الفرص الذهبية والمشاريع الجديدة والأفكار الجريئة التي تعبر عن طموحات رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يعكس البرنامج حرص «دبي للإعلام» على دعم قطاع ريادة الأعمال في دبي، وتحفيز الطاقات والكفاءات المتميزة وفتح الآفاق أمامهم وتمكينهم من دخول مجالات الاستثمار والاستفادة من البيئة الاستثمارية التي تتميز بها الإمارة، وما توفره من فرص حقيقية تمكنهم من تحقيق أحلامهم بتأسيس وتطوير مشاريعهم، وهو ما يتناغم مع التزامات المؤسسة بتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية» (D33) الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وجعل دبي واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

خبرات واسعة

وسيشهد الموسم الثالث من «شارك تانك دبي» الذي يبدأ عرضه على تلفزيون دبي اليوم الاثنين (28 أبريل) في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت دبي، مشاركة أكثر من 77 رائد أعمال من الإمارات والعالم، والذين سيتنافسون خلال البرنامج على عرض مشاريعهم ومنتجاتهم أمام لجنة من كبار المستثمرين الذين يتميزون بخبراتهم الواسعة في قطاع الاستثمار، كما سيعملون على استعراض متطلبات مشاريعهم وإقناع أعضاء لجنة المستثمرين بتمويلها مقابل حصولهم على نسبة معينة من المشروع.

مشاريع مميزة

وفي هذا السياق، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام»، حرص المؤسسة على دعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال التي توصف «بمحرك النمو الاقتصادي»، لأهمية مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، وذلك من خلال سلسلة البرامج التي تقدمها عبر قنواتها التلفزيونية.

وقال: «تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد، لمساهمتها في تنوع مصادره، وتوفير الفرص لشريحة كبيرة من الشباب، فضلاً عن قدرتها على تحفيز الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عبر «شارك تانك دبي» الذي يشهد طرح العديد من الأفكار الجريئة والمشاريع المميزة التي تعبر عن توجهات الشباب وطموحاتهم في المشاركة بدفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات دبي وطموحاتها المستقبلية»، مشيراً إلى أن «شارك تانك دبي» تحول إلى حاضنة لنمو ريادة الأعمال بفضل قدرته على تمكين أصحاب المشاريع من توسيع علاقاتهم ونطاق تعاملاتهم ودائرة العملاء المحتملين، والاستفادة من حجم الفرص التي توفرها لهم الإمارة.

تقييم الأفكار التجارية

كما عبر باليوحة عن اعتزاز «دبي للإعلام» بشراكتها مع أعضاء لجنة المستثمرين في البرنامج. وتابع: «يُعد أعضاء لجنة المستثمرين من أهم الشخصيات الاقتصادية في الإمارات والمنطقة والعالم، ويتميزون بخبراتهم الواسعة في الاستثمار في مختلف القطاعات، وبقدرتهم على تقييم الأفكار التجارية، وتنمية وتوسيع نطاق المشاريع محلياً ودولياً بفضل ما يتمتعون به من علاقات قوية في هذا المجال».

فرص استثمارية واعدة

من جانبها، أشارت سارة الجرمن، رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام» إلى أهمية الدور الذي يلعبه «شارك تانك دبي» في منح رواد الأعمال ما يتطلعون إليه من فرص تمكنهم من تحقيق طموحاتهم.

وقالت: «تحول برنامج «شارك تانك دبي» إلى منصة مهمة لاستعراض الأفكار الطموحة والمشاريع الريادية، بفضل مساهمته في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المحلي، إلى جانب قدرته على تعزيز الوعي بأهمية ريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على تحقيق أحلامهم من خلال دخول هذا القطاع كمسار مهني جديد»، ولفتت الجرمن إلى أن الموسم الثالث من «شارك تانك دبي» يمتاز بتنوع مشاريعه وأفكاره والمشاركين فيه، حيث يمثلون مختلف جنسيات العالم، وهو ما يعكس تنوع دبي الثقافي والاجتماعي، مؤكدة في الوقت نفسه اهتمام «دبي للإعلام» بتوظيف إمكانياتها الفنية واللوجستية لدعم البرنامج وتقديمه بأفضل صورة، منوهة إلى أن الموسم الثالث شهد تطوراً ملحوظاً في شكله وطريقه عرضه على شاشة تلفزيون دبي.

أعضاء لجنة المستثمرين

وخلال الموسم الثالث من «شارك تانك دبي» سيعود أعضاء لجنة المستثمرين مجدداً إلى مقاعدهم في البرنامج، حيث تضم اللجنة الأساسية ثلاثة مستثمرين، وهم إيلي خوري، مؤسس شركة «فيفيوم هولدينج» ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أومنيكوم الإعلامية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيصل بن جمعة بلهول، رائد أعمال ومستثمر إماراتي ونائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أسّس سابقاً «إثمار كابيتال بارتنرز» وأمانات القابضة التي تعدّ واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ورائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في «داماك العقارية» والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بريبكو».

في حين ستشهد كل حلقة من البرنامج انضمام اثنين من رجال الأعمال المعروفين إلى لجنة المستثمرين الأساسية، ليعكس ذلك أهمية «شارك تانك دبي» ودوره في دعم رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع، وستضم القائمة كلاً من عادل ساجان، مدير عام مجموعة دانوب، ومحمد بلوط، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kitopi، المنصة السحابية الرائدة والمتخصصة في عالم الطهي، ونور سويد، المُؤسس والشريك الإداري لشركة «غلوبال فينتشرز»، وتدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، وتوفيق كرديدية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «براند فور لس»، وسيما فيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أباريل»، ومنى قطان، مؤسس شركة «كيالي»، ومنى عطايا، رائدة أعمال ومؤسس موقع «ممز وورلد» والمؤسس الشريك لـ «بيت. كوم»، وكورديل برودوس، رجل أعمال ومستثمر في اقتصاد المبدعين، وهو نجل مغني الراب المعروف سنوب دوج، ويتولى إدارة مكتب العائلة للاستثمارات، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «السويدي إليكتريك»، ومات هيغنز، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الخاصة RSE Ventures.

نماذج ملهمة

وفي تعليق له على عودة البرنامج بموسم ثالث، قال إيلي خوري: «يتميز «شارك تانك دبي» بمرونته وقدرته العالية على التكيف مع احتياجات رواد الأعمال الشباب، وسعيه إلى تلبية متطلباتهم المختلفة من حيث التمويل والإرشاد والتوجيه، وهي السمات الرئيسية التي يتفرد بها البرنامج، ويجعل منه مصدراً مهماً لدعم أصحاب المشاريع»، مشيراً إلى أن البرنامج تمكن عبر مواسمه الماضية من تقديم العديد من النماذج الملهمة لشركات ناشئة أظهرت فهماً قوياً لطبيعة أعمالها واستراتيجيات السوق.

وأضاف: «ساهم «شارك تانك دبي» عبر الموسمين الأول والثاني في مساعدة الكثير من المشاريع الناشئة وتطوير أفكارها وتمكينها من الانتقال إلى مستويات جديدة، وذلك بفضل ما تلقته من دعم وتشجيع وتوجيه خلال حلقات البرنامج»

أفكار مبتكرة

أما فيصل بالهول، فقال: «يمثل برنامج «شارك تانك دبي» مصدر إلهام لرواد الأعمال والمستثمرين، على حد سواء، فمن خلاله يمكن اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والأفكار المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، والتعرف إلى مجموعة من رواد الأعمال الجدد، واستكشاف إمكاناتهم وطرق تفكيرهم ونظرتهم وتعاملاتهم مع السوق، إلى جانب معرفة حدود طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وطبيعة احتياجاتهم لتحقيق النجاح»، وتوقع بالهول أن يتمكن «شارك تانك دبي 3» من تحقيق أصداء جيدة، على غرار ما حققه في الموسمين الماضيين، لافتاً إلى أن البرنامج نجح في ترك آثار إيجابية في قطاع ريادة الأعمال، وتأسيس المشاريع في دبي.

تجربة مهمة

من ناحيتها أعربت أميرة سجواني عن اعتزازها بالمشاركة في الموسم الثالث من البرنامج. وقالت: «يتجاوز «شارك تانك دبي» حدود البرنامج التلفزيوني ليتحول إلى تجربة اقتصادية واجتماعية مهمة قادرة على إثراء المنظومة الاقتصادية في دبي، عبر تحفيز رواد الأعمال على التعبير عن أفكارهم وطموحاتهم»، لافتة إلى أن أهمية البرنامج تكمن في مساهمته بخلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب الذين يتميزون برغبتهم العالية في الاستفادة من بيئة دبي وما توفره من تسهيلات وفرص استثمارية، بفضل موقعها الاستراتيجي واستقرارها وإمكانياتها وبنيتها التحتية وتشريعاتها القانونية.

وتابعت: «يميز «شارك تانك دبي» بقدرته على منح الأمل للمشاركين الفرصة لتطوير قدراتهم في طرق عرض الأفكار والمفاوضات وإجراء الصفقات، كما يمنحهم فرصة الاستفادة من تجارب وخبرات نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية».

يشار إلى أن الموسم الثاني من برنامج «شارك تانك دبي»، نجح في استقطاب أكثر من 65 رائد أعمال من مختلف جنسيات العالم، وتحقيق استثمارات تجاوزت حاجز 31 مليون درهم، استفاد منها 27 مشروعاً من الإمارات والمنطقة، ما يبرز أهمية البرنامج وحجم الفرص التي يوفرها لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تطوير وتوسيع مشاريعهم وبناء علاماتهم التجارية وقيادتها نحو تحقيق النجاح، ويبرز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي، وهو ما يتماشى مع توجهات مؤسسة دبي للإعلام وجهودها الهادفة إلى فتح الآفاق أمام رواد الأعمال، وتعزيز ريادة دبي ومكانتها العالمية كوجهة مفضلة للعيش والاستثمار والترفيه.