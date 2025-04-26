«مدارس الحياة» تحتفي بـ«عام المجتمع» و«إرث دبي»

ورش عمل مبتكرة وجلسات نقاشية نوعية تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لكل أفراد المجتمع، عبر مشروعها «مدارس الحياة»، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي.

وستشهد تنظيم 38 ورشة عمل وجلسة تفاعلية ستناقش مواضيع مختلفة تتيح لزوار مكتبات دبي العامة، ومتحف الاتحاد ونادي ذخر ومتحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، فرصة تطوير مهاراتهم الحياتية والإبداعية في مختلف المجالات، والاحتفاء بالقيم والعادات المجتمعية والاستمتاع بالحكايات الشعبية، والمحافظة على الهوية الوطنية وترسيخها في نفوس الأجيال القادمة.

وفي مايو 2025 تحتفي «مدارس الحياة» عبر مساراتها الإبداعية والتعليمية وأنديتها المبتكرة بـ«عام المجتمع» ومبادرة «إرث دبي» الهادفة لإحياء ذاكرة دبي التاريخية من خلال رصد وجمع وحفظ القصص والتجارب الحياتية التي تجسّد ملامح تطور دبي وحياة أهلها عبر الأجيال.

وفي هذا الإطار سيستضيف متحف الاتحاد مؤتمر تيدكس لمدرسة المهارات الحديثة بعنوان «الهوية الإماراتية» بهدف تحفيز الشباب على المساهمة في تشكيل ملامح الهوية الإماراتية من خلال دمج القيم الإماراتية الأصيلة في التعليم والفن والإعلام، إلى جانب التعرف إلى دور اللغة العربية في المحافظة على التراث وربط العادات المحلية بمشاريع مبتكرة ومستدامة.

كما سيتعرف الأطفال من زوار مكتبة أم سقيم في ورشة «المراسل الصغير.. القيم المجتمعية» على أساسيات الصحافة والسرد وطرق إعداد التقارير وتطوير مهاراتهم في التفكير النقدي.

بينما سيتيح «عرض الدمى.. إحياء الحكايات الشعبية الإماراتي» لرواد مكتبة الراشدية فرصة استكشاف الحكايات الشعبية المحلية. ويستضيف نادي ذخر «ملتقى الأجيال المجتمعي.. حوارات شبابية».

وضمن أنشطة «نادي الفن»، سيكون زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع جلسة «ملامح الذاكرة.. رحلة كولاج». كما تستضيف مكتبة حتا العامة الفنان مجدي كفراوي لتقديم ورشة عمل تفاعلية حول تأثير الأبيض والأسود.

وستفتح مكتبة الصفا للفنون والتصميم أبوابها أمام عشاق القراءة وأعضاء «نادي روايات» لمناقشة رواية «الغوص» للكاتبة ريم بسيوني. وستنظم مكتبة حتا العامة ضمن فعاليات نادي «الصحة والتغذية» جلسة «صنع المربي». كما تقام مجموعة فعاليات أخرى متنوعة ومهمة.