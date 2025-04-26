أبوظبي تستضيفحفل «بريتزكر» 2025

اختيرت العاصمة أبوظبي لتكون المدينة العالمية المستضيفة لحفل جائزة «بريتزكر للهندسة المعمارية 2025»، في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات خاصة، والعالم العربي كله.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اختيار العاصمة لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يُمثل فصلاً جديداً في المسيرة الثقافية للإمارة، ويعزز دورها كملتقى لأبرز المبدعين الرائدين في العالم.

ويجسد هذا الحدث أيضاً مساهمة أبوظبي الاستثنائية والمتنامية في حوار فن العمارة العالمي، وذلك بامتلاكها إرثاً حافلاً بالرؤية الطموحة والاستثمار في قطاع الثقافة الذي يربط بين التراث والابتكار والاستدامة.

وباعتبارها من أرفع وأرقى الجوائز العالمية في مجال الهندسة المعمارية، تكرم جائزة «بريتزكر» للهندسة المعمارية المهندسين المعماريين الأحياء الذين يجسد عملهم المزج ما بين الموهبة والرؤية والالتزام.

والذي يجب أن تُظهر إسهاماتهم أيضاً تأثيراً متسقاً وواضحاً على البشرية والبيئة العمرانية من خلال فن العمارة، وسيقام الحفل في متحف اللوفر أبوظبي.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إن استضافة أبوظبي حفل جائزة «بريتزكر» للهندسة المعمارية لعام 2025 تجسد طموح الإمارة الثقافي ورؤيتها العالمية، والتزامها بفن العمارة بوصفها قوة ثقافية واجتماعية، ورؤيتها المستدامة القائمة على الإبداع والحوار والاستدامة.