«الشارقة القرائي للطفل».. جلسات حوارية وعروض شيقة

برامج وفعاليات ثقافية ومسرحية متنوعة، حافلة بالجرعات المعرفية، تضمنها مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في أنشطته أول من أمس.

وقد أعربت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، عن شكرها وتقديرها للدعم الذي يقدمه شركاء المهرجان، وقالت:

«تشهد الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل دعم نخبة من الشركاء والرعاة الذين يلعبون دوراً أساسياً في نجاح المهرجان وتميزه وتعزيز مكانته كمنصة عالمية رائدة لترسيخ ثقافة القراءة في نفوس الأطفال، وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي، والاحتفاء بالكتّاب والرسامين الذين أثروا مكتبة الطفل العربي.

وبفضل التزامهم ودعمهم المستمر، وحضورهم الفعال ومساهماتهم النوعية، سنقدم برامج متكاملة ترتقي بتجارب الزوار، وتلبي تطلعات الأطفال وأولياء أمورهم، وتسهم في بناء جيل المعرفة».

وقد تضمنت فعاليات المهرجان مجموعة جلسات وندوات نوعية، وفي مقدمها جلسة حوارية بعنوان «تأثير الكتب المصورة على السرد القصصي» ضمن الجلسات التي استضافها المهرجان، بمشاركة كل من:

الدكتور عبدالله الشرهان المخرج - الفنان الإماراتي والتربوي وصانع المحتوى الموجه للطفل، براء العاوور- رسامة ومؤلفة فلسطينية ألفت وشاركت في أكثر من أربعين كتاباً للأطفال، راحات كادوجي- المؤلفة ورسّامة كتب الأطفال التي حقّقت مبيعات كبيرة.

وأكد الرسامون والفنانون المتخصصون في رسومات كتب الأطفال، خلال الجلسة، أن الصورة عنصر أساسي في جذب الطفل وتعميق فهمه للنص، مشيرين إلى أن الرسم لا يترجم القصة فحسب بل يضيف إليها بُعداً عاطفياً يعزز التجربة القرائية، وشددوا على أهمية فهم نفسية الطفل وتأثير الألوان والطبيعة في تحفيز خياله وبناء علاقة مستمرة مع الكتاب.

وتحدث الدكتور عبدالله الشرهان عن تأثير الصورة الكبير والكلمة الواضحة في نفسية الأطفال، ذاكراً مجموعة من الأمثلة من محيطه واستلهامه من عالم الأطفال لكتابة وصناعة محتوى مؤثر، ووصفها بالكلمات التي تصل ببريد أسرع إلى قلب الطفل.

مشيراً إلى أهمية تجربة الكتب التفاعلية حتى نصنع علاقة مستمرة بين الطفل والكتاب؛ لأن الطفل إما أن يحب الكتاب من الوهلة الأولى أو لا يحبه إطلاقاً.

وأكدت الرسامة والكاتبة براء العاوور أهمية الاستلهام من الحكايات الشعبية في رسومات الأطفال. كما لفتت راحات كادوجي إلى أن العناصر الفنية المختلفة في الصور تزيد من تعزيز فهم القصة وتجذب انتباه الأطفال .

وأوضحت كاتبات ومتخصصات في أدب الطفل أن الجيل الجديد يتطلب أساليباً جديدة في التعليم والتواصل، تقوم على التفاعل والمرافقة المستمرة لا الاكتفاء بتقديم الإجابات الجاهزة.

وأشرن إلى ضرورة إعادة النظر في منهجيات الخطاب التربوي بما يتناسب مع تطلعات الأطفال وفضولهم المتنامي نحو المعرفة. جاء ذلك خلال ندوة فكرية بعنوان «عقول صغيرة ... أحلام كبيرة» بمشاركة كل من الكاتبة والقاصة الإماراتية إيمان اليوسف.

وآمال محمد إبراهيم الهنقاري الباحثة الأكاديمية ورائدة حقوق الطفل والإبداع الطفولي في ليبيا، الكاتبة والرسامة الصينية شين لي الحاصل كتابها «عشتُ في بطن الحوت» على جائزة «بارنز آند نوبل» لأفضل كتاب مصور للأطفال والشباب لعام 2024.

توصيات ومفاتيح

ويقدّم عدد من الناشرين المشاركين في الدورة الـ16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل مجموعة متنوعة من الإصدارات، التي تطرح قضايا نفسية وسلوكية تهم الأطفال وذويهم، مستعرضين عبرها توصيات ومفاتيح تربوية تساعد الأسرة والمربين في بناء جيل أكثر توازناً ووعياً. وتتنوّع الكتب المعروضة في طبيعتها وقوالبها.

عرض

ووسط قرع الطبول والإيقاعات الصاخبة، انطلقت أولى لحظات العرض المسرحي التفاعلي «جانكلانديا»، والذي أسر عقول وأنظار الأطفال وقلوبهم منذ اللحظة الأولى، وذلك ضمن فعاليات المهرجان. إذ قدّمت الفرقة استعراضاً حيوياً، مزجت فيه بين الرقصات الإيقاعية والحركات البهلوانية.