«دار البيان للنشر» راعياً فضياً لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025

أعلنت «دار البيان للنشر» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن مشاركتها بصفة راعٍ فضي في فعاليات الدورة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب التي تنطلق اليوم.

حيث تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في أبوظبي.

وتأتي هذه المشاركة في المعرض الذي يرفع شعار «مجتمع المعرفة... معرفة المجتمع»، في إطار حرص «دار البيان للنشر» على دعم قطاع النشر وإثراء المشهد الثقافي المحلي، وتوطيد علاقات التعاون مع الكتاب والأدباء والناشرين، وهو ما يتماشى مع توجهات الدار التي تركز على التواصل المعرفي والتبادل الثقافي وتعزيز قوة الصناعات الإبداعية في الدولة.

ثراء وتميز

وستشارك «دار البيان للنشر» في المعرض بجناح مميز، تسلط فيه الضوء على مجموعة من الأساليب العصرية والتقنيات المتطورة التي تعتمدها بهدف المساهمة في إثراء قطاعات الأدب والثقافة ومجالات البحث والاستقصاء والكتابة والترجمة.

حيث تستعرض من خلاله أحدث إصداراتها وإنتاجاتها الرقمية والمطبوعة، إلى جانب تطبيقها الرقمي وأبرز الخدمات التي تقدمها للكتاب والأدباء والباحثين.

كما ستتيح الدار للجمهور فرصة الاطلاع على سلسلة «البودكاست» التي قامت بإنتاجها وتقدم فيها مجموعة واسعة من الحوارات والمحتوى الثقافي الملهم، إضافة إلى التعريف بتشكيلة المواد والكتب الرقمية التي أنتجتها خصيصاً للأطفال بهدف تشجيعهم على الاهتمام بالكتاب وتعزيز القراءة بوصفها مهارة أساسية لجيل المستقبل.

كما سيشهد الجناح تنظيم مجموعة من حفلات توقيع الكتب التي أصدرتها «دار البيان للنشر» لعدد من الكتاب والأدباء المعروفين، إضافة إلى تقديم ورش تفاعلية متنوعة وعروض خاصة لزوار المعرض، ما يعكس أهمية الدار ومكانتها بوصفها مشروعاً ثقافياً نوعياً يفتح آفاقاً جديدة للإبداع من دبي إلى العالم.

قيمة وأدوار

وفي هذا الصدد، أشار سعود الدربي، رئيس أول للصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، إلى أهمية معرض أبوظبي الدولي للكتاب ودوره في خدمة المجتمع من خلال تعزيز علاقة أفراده بالقراءة والاهتمام بالكتاب. وقال: «تعتز (دار البيان للنشر) برعايتها ومشاركتها في المعرض الذي يعتبر واحداً من أهم المنصات الإقليمية والدولية الرائدة في قطاع النشر، حيث تعكس هذه الرعاية حجم الجهود التي تبذلها في دعم وتمكين الكتاب والأدباء وبناء مجتمع المعرفة.

وذلك من خلال اهتمامها بإنتاج المحتوى الهادف، واعتماد أساليب عمل متفردة وأحدث التقنيات الخاصة بالنشر المطبوع والرقمي والصوتي، التي تسهم في إثراء قطاع النشر محلياً وعربياً، ودعم مكونات الاقتصاد الإبداعي في دبي والإمارات»، مؤكداً أن مؤسسة دبي للإعلام رصدت لمشروع «دار البيان للنشر» نخبة من أبرز الخبرات والطاقات النوعية التي تتمتع بإمكانيات عالية قادرة على تعزيز مكانة الدار وإنتاجاتها المتنوعة.

تنوع ومكانة

من جانبه، أوضح حامد بن كرم، رئيس تحرير «البيان» أن مشاركة «دار البيان للنشر» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تأتي في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي الذي تشهده الإمارات، وترسيخ ريادتها في صناعة النشر.

وقال: «أعدت (دار البيان للنشر) للمعرض برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة الغنية بالمحتوى الهادف الذي يعزز مستويات التفاعل الثقافي والمعرفي لدى الجمهور، وستقدم ضمن جناحها تشكيلة من الإصدارات المطبوعة والرقمية والصوتية المميزة، التي تركز على قيم المجتمع الإماراتي وإنجازات الدولة وملامح النجاح الذي حققته في مختلف الميادين.

كما ستعرض الدار أيضاً مجموعة من الكتب المرئية والمسموعة المخصصة لمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف فئة الأطفال بهدف تحفيزهم على القراءة وتحويلها إلى أسلوب حياة»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مؤسسة دبي للإعلام ستوفر تغطية إعلامية شاملة لمختلف فعاليات المعرض الدولي بما يتناسب مع مكانته على الخريطة الثقافية العالمية.

1400

يشار إلى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، يستضيف هذا العام 1400 جهة عارضة من 96 بلداً، ويقدم برنامجاً حافلاً يتضمن نحو 2000 فعالية ونشاط، لتلبية اهتمامات القرّاء والمفكّرين والناشرين وصُنّاع المحتوى، ما يعزِّز دوره كمنصة عالمية للحوار الثقافي، ويعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في الاستثمار في الثقافة، ودعم صناعة الكتاب والنشر.

سعود الدربي:

تعتز «البيان للنشر» برعايتها ومشاركتها في المعرض الذي يعتبر إحدى أهم المنصات الإقليمية والدولية الرائدة

حامد بن كرم:

مبادرة تجسّد رؤى وجهود الدار وأهدافها الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي في الإمارات وترسيخ ريادتها