إبداعات إماراتية تبهر زوار بينالي البندقية

يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية تألقه، حيث يلفت أنظار الزوار من مختلف أنحاء العالم بما يقدمه من إبداعات إماراتية ملهمة من خلال معرض «على نار هادئة».

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحتفي بيوم المرأة الإماراتية (28 أغسطس) بينما تستمر فعاليات الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة في بينالي البندقية، بإبهار الزوار من جميع أنحاء العالم.

يأتي هذا بفضل المعرض المبتكر الذي يحمل عنوان «على نارٍ هادئة»، من تقييم المعمارية والأستاذ المساعد في جامعة زايد والمؤسِسة المشاركة ومديرة الأبحاث في استوديو هولسوم، عزة أبوعلم، وهي أول قيّمة فنية إماراتية تشرف على مشاركة الدولة في بينالي العمارة».

وأضافت: «يعمل فريق نسائي عربي محلي في دولة الإمارات، نصفه من الإماراتيات، بالتعاون مع استوديو هولسوم، لإبراز البحث والتصميم الخاص بالتركيبة التي تحدث عندما تلبي هياكل البيوت الزراعية احتياجات المناخات القاحلة وتُبنى في مناخ معتدل».

وحول الهياكل الزراعية المعروضة قالت ليلى بن بريك: «يكتشف الزوار الإتقان في عمل المرأة الإماراتية عبر سلسلة من التجميعات التجريبية للهياكل الزراعية التي أُنشئت باستخدام أساليب ومكونات متنوعة، ويمثل كل تجميع سيناريو تركيبياً فريداً يسلط الضوء على كيفية تفاعل المدخلات مثل ضوء الشمس والتظليل ودرجة الحرارة الخارجية والري والتهوية مع المخرجات، كدرجة الحرارة الداخلية ومستويات الإضاءة والرطوبة واستهلاك الطاقة من خلال الشكل المعماري.

يؤثر هذا التفاعل بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل، ما يقدم رؤى حول الطرق الأكثر فاعلية لتصميم وتكوين مجموعات الهياكل الزراعية».

واختتمت ليلى بن بريك حديثها: «تأتي أهمية هذا الإنجاز ليتجاوز حدود الفن والعمارة.

وأكدت الدور المحوري للمرأة الإماراتية في المشاركة الفعالة في مسيرة الابتكار العالمي، وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية، وإلهام الأجيال المقبلة نحو آفاق جديدة من الإبداع والتميز».

ويقدم معرض «على نار هادئة» تحليلاً لإعادة دمج الأجزاء المعمارية للهياكل الزراعية، ويدعو الزوار إلى إعادة التفكير في العلاقة المعقدة بين الغذاء والعمارة والمفاهيم الجديدة للزراعة، كما تصاحب هذا العمل الفني مواد صوتية متعددة الوسائط تتبع مراحل البحث في المعرض، وتدعو الزوار للانضمام إلى فريق البحث في رحلته، وتقدم رؤى ثاقبة حول منهجية المشروع ورؤيته المستقبلية.

يستقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة زواره في بينالي البندقية في معرضه «على نارٍ هادئة» منذ العاشر من مايو الماضي، ويستمر حتى الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.

يمثل بينالي 2025 المشاركة الرابعة عشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المعارض الدولية للفنون والعمارة التي ينظمها بينالي البندقية، ومشاركتها السادسة في معرض العمارة الدولي.