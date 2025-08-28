إبداعات إماراتية تبهر زوار بينالي البندقية

يأتي هذا بفضل المعرض المبتكر الذي يحمل عنوان «على نارٍ هادئة»، من تقييم المعمارية والأستاذ المساعد في جامعة زايد والمؤسِسة المشاركة ومديرة الأبحاث في استوديو هولسوم، عزة أبوعلم، وهي أول قيّمة فنية إماراتية تشرف على مشاركة الدولة في بينالي العمارة».
يؤثر هذا التفاعل بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل، ما يقدم رؤى حول الطرق الأكثر فاعلية لتصميم وتكوين مجموعات الهياكل الزراعية».
وأكدت الدور المحوري للمرأة الإماراتية في المشاركة الفعالة في مسيرة الابتكار العالمي، وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية، وإلهام الأجيال المقبلة نحو آفاق جديدة من الإبداع والتميز».
ويقدم معرض «على نار هادئة» تحليلاً لإعادة دمج الأجزاء المعمارية للهياكل الزراعية، ويدعو الزوار إلى إعادة التفكير في العلاقة المعقدة بين الغذاء والعمارة والمفاهيم الجديدة للزراعة، كما تصاحب هذا العمل الفني مواد صوتية متعددة الوسائط تتبع مراحل البحث في المعرض، وتدعو الزوار للانضمام إلى فريق البحث في رحلته، وتقدم رؤى ثاقبة حول منهجية المشروع ورؤيته المستقبلية.
يستقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة زواره في بينالي البندقية في معرضه «على نارٍ هادئة» منذ العاشر من مايو الماضي، ويستمر حتى الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل.
يمثل بينالي 2025 المشاركة الرابعة عشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في المعارض الدولية للفنون والعمارة التي ينظمها بينالي البندقية، ومشاركتها السادسة في معرض العمارة الدولي.