تسوية بين مؤلفين وشركة ذكاء اصطناعي

توصل عدد من مؤلفي الكتب إلى اتفاق تسوية مع شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك، بعد أن رفعوا دعوى قضائية ضدها بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ووفقاً لوثيقة قُدمت لمحكمة الاستئناف الاتحادية، أول من أمس، فقد تفاوض الطرفان على تسوية جماعية مقترحة، على أن تُستكمل شروطها الأسبوع المقبل. وامتنعت شركة أنثروبيك عن التعليق، بينما قال محامي المؤلفين، جاستن نيلسون، إن هذه التسوية التاريخية ستعود بالنفع على جميع أعضاء الدعوى الجماعية.

وكانت القضية قد اعتُبرت اختباراً مهماً لصناعة الذكاء الاصطناعي، إذ حكم قاضٍ اتحادي في يونيو الماضي بأن أنثروبيك لم تنتهك القانون حين دربت روبوتها للدردشة «كلود» على ملايين الكتب المحمية بحقوق الطبع والنشر.

لكن الشركة ظلت معرضة للمساءلة، وكان من المقرر أن تحاكم حول الطريقة التي حصلت بها على تلك الكتب عبر تنزيلها من «مكتبات ظل» إلكترونية تضم نسخاً مقرصنة.