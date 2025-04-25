صغار «الشارقة القرائي للطفل» يصنعون المثلجات في «ركن الطهي»



في تجربة مفعمة بالمرح والنكهات، اكتشف الأطفال المشاركون في مهرجان الشارقة القرائي للطفل طريقة إعداد المثلجات في المنزل، خلال ورشة إبداعية بعنوان «الآيس كريم المنزلي»، أقيمت في ركن الطهي، أحد أكثر أركان المهرجان جذباً للأطفال والعائلات.

وباستخدام مكونات بسيطة كالحليب، والكريمة، والسكر، والفانيليا، تعلّم الصغار كيفية صناعة المثلجات خلال 15 دقيقة فقط، وبأسلوب علمي ممتع، حيث وُضعت المكونات في كيس صغير، ثم غُمرت في كيس أكبر مليء بالثلج والملح، ما ساعد على خفض درجة الحرارة وتحويل الخليط إلى آيس كريم شهي بعد دقائق من التحريك بالأيدي.

وبعد اكتمال التجميد، أبدع الأطفال في تزيين المثلجات بقطع الحلوى الملونة، ليستمتعوا فوراً بثمار ما صنعته أيديهم الصغيرة.

وتأتي هذه الورشة ضمن أكثر من 85 ورشة طهي تفاعلية، و30 عرضاً حيّاً يقدّمه طهاة من مختلف أنحاء العالم في «ركن الطهي»، الذي يشكل محطة تعليمية وترفيهية أساسية في المهرجان، المستمر حتى 4 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «لتغمرك الكتب»، بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب.