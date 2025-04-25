«فنّ الرسم بالخيوط» في الشارقة القرائي للطفل.. لوحات من إبداع الصغار



في أجواء تفيض بالإبداع والحماسة، انطلقت ورشة «فنّ الرسم بالخيوط»، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث اجتمع الأطفال لتحويل المسامير والخيوط والخشب إلى لوحات فنية مستوحاة من شخصياتهم المفضلة.

وأشرفت على الورشة الفنانة كارلا، التي قادت الأطفال برؤية فنية ملهمة، وساعدتهم على تنفيذ أعمال يدوية مبتكرة، بدءاً من اختيار كل طفل شعار بطله المفضل، ثم تثبيت المسامير، ولفّ الخيوط بطريقة مدروسة، تترجم تصوراتهم الشخصية إلى فن بصري ملموس.

وسلطت الورشة الضوء على أهمية الجمع بين التحصيل الأكاديمي وتنمية المهارات اليدوية والفكرية، إذ أبدع الأطفال في تصميم أعمال تعكس هوياتهم وأساليب تفكيرهم، وسط أجواء من التعاون والحماسة.

وأكدت كارلا أن الورشة سيعاد تقديمها خلال أيام المهرجان، مع مفاجآت وأساليب جديدة، مشيدة بتفاعل المشاركين، وداعية أولياء الأمور إلى دعم أطفالهم في خوض تجارب فنية تعزز الخيال، وتغذي روح الابتكار.

وأوضحت أن الورشة تسهم في تطوير مهارات التفكير النقدي والتخطيط، بالإضافة إلى الصبر والقدرة على التركيز، إذ يبدأ الطفل بتصور الشكل النهائي للعمل، ويسير خطوة بخطوة حتى إنجازه، ما يعزز ثقته بنفسه، ويوسّع قدراته الذهنية والبصرية.

وتُعد الورشة واحدة من الفعاليات التفاعلية في الدورة الـ 16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «لتغمرك الكتب»، ويستمر حتى الرابع من مايو المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.