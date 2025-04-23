مؤسسة أطفال الشارقة تعرّف ببرامجها وخدماتها في «القرائي للطفل»

سعياً نحو تنمية قدرات الأطفال وتعزيز مهاراتهم في الجوانب الثقافية والمعرفية، تشارك مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في فعاليات النسخة السادسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «لتغمرك الكتب»، خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 4 مايو القادم، في مركز إكسبو الشارقة.

تأتي هذه المشاركة من خلال منصة تفاعلية تهدف إلى تعريف المجتمع المحلي وزوار المهرجان بما تقدمه المؤسسة من برامج وخدمات تسهم في تحقيق رؤيتها واكتشاف وتنمية وصقل قدرات منتسبيها كشريك مجتمعي في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة.

تشهد منصة «أطفال الشارقة» التي ستكون حاضرة في الجناح رقم (99) – القاعة رقم (6)، تنفيذ أكثر من (70) فعالية وورشة عمل متخصصة ومبتكرة، وتجمع بين الجوانب الثقافية والفنية والمهارات الحياتية والترفيهية، وتستهدف الفئة العمرية من (6) إلى (12) عاماً.

وتُقدّم هذه الورش بالتعاون مع جهات متخصصة وعدد من المختصين، بالإضافة إلى مشاركة كوكبة من منتسبي «أطفال الشارقة»، وذلك ضمن أجواء ترفيهية تفاعلية تُسهم في تنمية الخيال الإبداعي لدى المشاركين.

كما سيشهد الجناح الترويج لمنصة «قارئ القرن»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المعرفي لدى أجيال المستقبل من الأطفال واليافعين ضمن الفئة العمرية من (6) إلى (18) عاماً، وتحفيزهم على القراءة، وتمكينهم من اكتساب المعرفة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية.