«الرف الإبداعي».. فعالية تحتفي بأصحاب المواهب

مساحة إبداعية واسعة وفرتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لزوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم، من خلال فعالية «الرف الإبداعي»، التي نظمتها خلال الفترة من 22 وحتى 24 أغسطس الجاري، بهدف الاحتفاء بأصحاب المواهب المحلية ودعمهم وتمكينهم من صقل مهاراتهم والتعبير عن رؤاهم ووجهات نظرهم المتنوعة ضمن بيئة ملهمة، إلى جانب منح الزوار فرصة خوض رحلة معرفية غنية تحفزهم على استكشاف تنوع المشهد الثقافي المحلي، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة.

وتضمنت أجندة الفعالية التي أقيمت ضمن مشروع «مدارس الحياة»، المبادرة التي تندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي أتاحت للمشاركين فرصة صقل مهاراتهم في فنون الراتنج وفن طي الورق (الأوريغامي)، واستكشاف جماليات الخط العربي والرسم الرقمي، إلى جانب التعرف على أساليب تصميم الشخصيات وفواصل الكتب، وطرق الأداء الصوتي، كما تمكن الزوار من إبراز مواهبهم من خلال المشاركة في تشكيلة من الأنشطة الإبداعية المتنوعة، ومن بينها جدار البطاقات البريدية وجدارية الرسم الحر، والألعاب الإلكترونية، ومعرض المانغا وكتب الكوميك، إضافة إلى ركن التصوير.

وعلى مدار أيام الفعالية شهدت مكتبة الصفا للفنون والتصميم عقد سلسلة من الجلسات النقاشية، بمشاركة نخبة من الفنانين والخبراء والمختصين في المجالات الأدبية والإبداعية، ومن بينهم الفنان ناصر نصرالله الذي قدم جلسة بعنوان «مناقشة كتاب كورنيش»، فيما أشرف عبدالرحمن العبيدلي على جلسة «السرد القصصي التفاعلي»، وشارك بيرون جيف داتينجيونو في ندوة «فن بناء العوالم»، كما قدمت علا اللوز ورشة «أهمية الكتاب الفني»، وقدمت منشورات غاف جلسة «اسأل الناشر»، وأشرفت خولة محمد درويش على جلسة «الإبداع أداة التأثير».