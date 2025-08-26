«كونغرس الشباب».. منصة للتمكين

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن إطلاق مبادرة «كونغرس الشباب» ضمن فعاليات «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2025»، والتي تهدف إلى تخصيص مساحة فاعلة لطلاب الجامعات والمهنيين الشباب، لتمكين الجيل القادم من القادة والمبدعين في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والفنون، من خلال توفير فرص مميزة لتطوير مهاراتهم، وبناء شبكة علاقات وخبرات قيّمة، والتواصل مع نخبة من المبدعين والشركات والعلامات التجارية الرائدة في قطاع الصناعات الإبداعية.

ويقدّم برنامج «كونغرس الشباب» ضمن هذا الإطار مجموعة من البرامج، بما في ذلك ورش عمل لبناء القدرات المهنية، وجوائز الابتكار، وتوفير مساحة مخصصة للشباب لعرض مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، بهدف صقل مهاراتهم للانطلاق في مسيرتهم المهنية ومنحهم فرصة فريدة لبناء علاقات في مختلف المجالات الإبداعية.

وستُقام فعاليات البرنامج يومي 14 و15 سبتمبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي.

كما ستوفّر الجلسات المتخصصة وورش العمل فرصة قيّمة للتواصل مع نخبة من الخبراء من مؤسسات عالمية وإقليمية مرموقة مثل: غوغل، أمازون ويب سيرفيسز ( AWS) إضافة إلى مبدعين بارزين مثل كاتبة السيناريو ومؤسسة ومديرة تنفيذية لغرفة سرد للكتابة الدرامية مريم نعوم.