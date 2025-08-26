«رماد حب» العويس بالفرنسية والإنجليزية

صدرت حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ترجمتان شعريتان باللغتين الفرنسية والإنجليزية لمختارات من شعر سلطان العويس، تحت عنوان «رماد الحب»، وقد أنجز الترجمة إلى الفرنسية المترجم أنطوان جوكي، بينما تولّت الترجمة إلى الإنجليزية الدكتورة أمنية أمين.

وتأتي هذه الترجمات بمناسبة مرور مئة عام على ولادة الشاعر سلطان بن علي العويس (1925-2025)، حيث اعتمدت منظمة اليونسكو عام 2025 عاماً عالمياً للاحتفاء به. وقد أعدّت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والفكرية والفنية والموسيقية والسينمائية على مدار العام لإحياء هذه المناسبة.

وسيتم طرح الترجمتين الفرنسية والإنجليزية خلال الندوة الدولية التي ستقام في باريس بالتعاون مع منظمة اليونسكو، يومي 11 و12 سبتمبر المقبل، تحت عنوان «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء»، بمشاركة نخبة من الأدباء والمستشرقين والشخصيات الثقافية والشعراء والإعلاميين والمهتمين.

وجرى اختيار القصائد المترجمة بعناية لتنقل إلى الفرنسية والإنجليزية، حيث عبرت 30 قصيدة عن الفضاء الشعري للعويس الذي يكتب بأسلوب كلاسيكي يميل إلى البساطة والوضوح، مع عمق وجداني وإنساني كبير، وتمكّن بلغة سلسة وقريبة من القلب من التعبير عن مشاعره، كما أسهمت بنية القصيدة لديه في عملية نقلها إلى لغة أخرى بشكل عذب وجذاب ومحافظ على معناها.

يذكر أن الدكتورة أمنية أمين متخصصة في الأدب الحديث ونظرية الأدب النسوي والنقد، وتحمل شهادة الدكتوراه في هذا الاختصاص من جامعة لندن، المملكة المتحدة 1996. وقد ترجمت إلى الإنجليزية لشعراء كبار مثل محمود درويش وأحمد عبدالمعطي حجازي كما أعدت انطولوجيا شعرية بعنوان «أنشودة الصحراء الأخيرة»، وضمت نصوصاً لـ 20 شاعراً وشاعرة من الإمارات.

ويعتبر الكاتب والمترجم اللبناني أنطوان جوكي من أبرز المشتغلين على نقل الشعر العربي إلى اللغة الفرنسيّة، وفي رصيده ما يقرب من أربعين عملاً مترجماً لعدد من الشعراء والروائيين العرب مثل وديع سعادة وعباس بيضون وسركون بولص وأمجد ناصر وعبدالقادر الجنابي وبول شاؤول وهدى بركات ومايا حاج وغسان زقطان وطارق حمدان وهالا محمد وعماد فؤاد وغيرهم.