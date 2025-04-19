150 فعالية في «ركن القصص المصورة» في «الشارقة القرائي»

يستضيف «ركن القصص المصورة» ضمن فعاليات الدورة الـ 16 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» من 23 أبريل إلى 4 مايو تحت شعار «لتغمرك الكتب»، 150 ورشة وفعالية ونشاط يقدمها نخبة من الفنانين وخبراء كتب القصص المصورة والرسوم المتحركة من جميع أنحاء العالم.

ويستهدف برنامج ورش العمل التي يقدمها «ركن القصص المصورة» خلال المهرجان على مدار 12 يوماً تنمية مهارات الأطفال والناشئة، وتعزيز قدراتهم، وصقل مواهبهم، وتمكينهم من التعرف على أحدث التوجهات العالمية في صناعة الرسوم المتحركة.

ومن أبرز الورش التي يشهدها «ركن القصص المصورة» ورشة «فن الرسم بالخيوط»، التي تتيح للمشاركين فرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم من خلال تنفيذ أعمال فنية باستخدام الخيوط من وحي القصص المصورة والعناصر الجمالية لفن البوب.

وتُعرّف ورشة «تقنيات رسم المانجا» المشاركين بفن المانجا الياباني، وتركز على أبرز أساسيات الرسم وتعابير الوجه وتخطيط صفحات القصص المصورة، في حين تُمكّن ورشة «كتابة حوارات» المشاركين من كتابة حوارات لقصة قصيرة مصوّرة، مع التركيز على الأسلوب الموجز والتعابير المؤثرة.