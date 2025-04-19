لطيفة بنت محمد: «آرت دبي» يجسّد صورة دبي المتنوعة والثرية

استقبلت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، ستيفان بولينغر، الرئيس التنفيذي لـ«جوليوس باير وشركاه»، وعدداً من الفريق الإداري، الشركاء الرئيسيين والداعمين الأساسيين لمسيرة الإبداع والفن في «آرت دبي».

وقالت سموها في تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع التدوينات القصيرة «إكس»: «سعدت بلقاء ستيفان بولينغر الرئيس التنفيذي لـ«جوليوس باير وشركاه»، وعدد من الفريق الإداري. «جوليوس باير» كانوا ومازالوا من أبرز الشركاء الرئيسيين والداعمين الأساسيين لمسيرة الإبداع والفن في «آرت دبي» منذ أكثر من 10 أعوام..».

وأضافت سموها: «وهذا العام يحتفون بعقدٍ من الدعم عبر عمل فني جديد في «آرت دبي 2025» بالتعاون مع الفنان الإماراتي محمد كاظم بعنوان «اتجاهات (الدمج)»، والذي يجسّد صورة مصغرة عن دبي، باختلاف ثقافاتها وتنوع سكانها... دورهم يعد مثالاً حياً على أهمية تعزيز التعاون وإشراك القطاع الخاص في تطوير الصناعات الإبداعية، وتعزيز مكانة دبي كمركز للثقافة والإبداع على الخارطة العالمية».

وكانت سموها قد افتتحت مؤخراً معرض «آرت دبي 2025»، المعرض الدولي الفني الرائد في منطقة الشرق الأوسط، والذي يُقام بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة»، ويستضيف في نسخة هذا العام أكثر من 120 معرضاً فنياً من 65 مدينة و40 دولة، ما يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع.

وأكدت سموها خلال الافتتاح أن «آرت دبي» نجح في توفير منصة مبتكرة تجمع مختلف أنواع الفنون، وتحتفي بأصحاب المواهب المتميزة، وقالت سموها: «يواصل «آرت دبي» تعزيز حضوره وجهةً دولية للتنوّع الثقافي والفكري، وملتقىً عالمياً للتواصل الحضاري..

فضمن دوراته المتعاقبة، جمع المعرض إبداعات من مختلف الدول والثقافات، وأحدث حراكاً فنياً مُلهِماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما جعله شاهداً على روح الابتكار والانفتاح التي تميز دبي».