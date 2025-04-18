«جواهر مدونة».. قصص وألوان وحروف

انطلقت في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أول من أمس فعاليات معرض «جواهر مدونة ـ حوار الزخرفة والخط» للفنانين تاج السر حسن ومروان العريضي، حيث قدم الفنانان حصيلة فنية امتدت لأكثر من 40 عاماً محملة بعبق التجربة التي تخطت حدودها ورسمت ملامحها الخاصة وبات لكل منهما أسلوب فني يمكن تميزه بسهولة.

أعمال متنوعة

افتتح المعرض عبد الغفار حسين، عضو مجلس الأمناء، يرافقه عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس الأمناء، وحشد من الفنانين والمثقفين وأصدقاء المؤسسة الذين تجولوا في أروقة المعرض مستمعين إلى شرح عن الأعمال المعروضة.

والتي تنوعت بين الخطوط والزخارف والتذهيبات والحروفيات لتشكل تناغماً فريداً من الألوان والأحبار والمواد الطبيعية من ورق خشب وغيرها التي زادت من ألق المعرض.

ويعد هذا المعرض واحداً من المعارض المتميزة التي تنظمها مؤسسة العويس الثقافية التي تجمع بين الخط العربي والزخارف الشرقية التي نرحل معها إلى عالم من السحر يمزج بين التصاميم الهندسية والتقنية المبتكرة لأكثر من 70 لوحة تتوزعها أروقة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فيها مزج بين ما هو تقليدي وما هو معاصر.

الأسلوب «التاجي»

يذكر أن الفنان تاج السر حسن عُرف بإجادته للخطوط العربية التقليدية، كما طوّر أسلوباً جديداً في رسم الخط العربي عُرف بالأسلوب «التاجي»، استخدمه في أعمال التصميم وفي لوحاته الأصيلة، ولوحاته الملونة على القماش، ويتمتع بخبرة فنية وأكاديمية تمتد لأكثر من أربعة عقود، وقد أسهم في تطوير وتوثيق فنون الخط العربي عبر أعماله الإبداعية، وأبحاثه المنشورة، ومشاركاته الفاعلة في المعارض الدولية.

إضافة نوعية

بينما استهوى الخط العربي قلب الفنان مروان العريضي المقيم في أمريكا لأكثر من 40 سنة، وعمل على تطوير هذا الفن الراقي كممارس متعطش للارتقاء بمستوى الخط العربي عبر إضافة نوعية على تقنياته ودعمه بأسلوبه الإبداعي الخاص وثقافته التعليمية العليا في هذا المجال، كما حرص على صقل موهبته من خلال تلقيه الدراسات العليا في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على شهادة البكالوريوس في علوم الفن والتصميم ثم على ماجستير في الفنون.

ويحمل هذا المعرض رسالة محبة لروح الشرق المشبعة بجماليات مذهبة وزخارف مستوحاة من عوالم الحكايات وألوان قادمة من وهج الماضي بشمسه التي مازالت تضيء مفرداتنا الثقافية، وتحول الجمال إلى أنشودة يسمعها كل منا عندما يشاهد لوحات هذا المعرض، وكأننا نسمع تنهيدة حنين أو زفرة شوق.