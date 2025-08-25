عايدة مولونه.. سفيرة الفنون الأفريقية

مصورة فوتوغرافية ورائدة أعمال ثقافية، خريجة جامعة هوارد في مجال السينما والاتصالات، نُشرت أعمالها في منشورات بارزة، وهي محفوظة في المجموعات الدائمة لمؤسسات مثل متحف الفن الحديث (MoMA)، والمتحف الوطني للفن الأفريقي التابع لمؤسسة سميثسونيان، ومتحف معهد رود آيلاند للتصميم (RISD)، وغيرها. إنها المصورة والقيِّمة وصانعة الأفلام، عايدة مولونه، عضو لجنة تحكيم الدورة الرابعة عشرة من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

حازت عايدة العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الاتحاد الأوروبي في بينالي باماكو (2007)، وجائزة CRAF الدولية في إيطاليا (2010)، وجائزة الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي في مجال التقييم الفني (2020). كما كانت زميلة في برنامج CatchLight في سان فرانسيسكو عام 2018.

في عام 2019، أصبحت أول امرأة سوداء تشارك في تنظيم معرض جائزة نوبل للسلام، وعادت في العام التالي كفنانةٍ مُكلَّفة. غالباً ما تتناول أعمالها الإبداعية مواضيع الصحة والبيئة والتغيير الاجتماعي. ولا يزال عملها يُشكِّل التصورات العالمية لأفريقيا. بصفتها سفيرة كانون، تدعم عايدة بنشاط نمو التصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء أفريقيا. أسَّست مهرجان أديس فوتو في إثيوبيا (2010) ومعرض «أفريقيا فوتو» في كوت ديفوار (2022)، وكلاهما منصتان لعرض المواهب الأفريقية. كما تُدير دار الطباعة الأفريقية في أبيدجان، حيث تُقدّم خدمات طباعة الفنون الجميلة ودعم المصورين. من خلال التعليم والمعارض والعمل الاجتماعي، تواصل عايدة تعزيز دور التصوير الفوتوغرافي كقوة للتعبير الثقافي والتحوّل في أفريقيا وخارجها.



