43 مبدعاً من 17 دولة في جلسات «الشارقة القرائي للطفل»

يستضيف «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في دورته الـ16 كوكبة من نجوم عالم أدب الأطفال واليافعين، إذ يجمع 43 شخصية من 17 دولة عربية تضم نخبة من الأكاديميين والكتّاب والرسامين الخليجيين والعرب، الذين عززوا مكتبة الطفل العربي بإصدارات عالية الجودة في عدة مجالات، منها القصص، والخيال العلمي، والمغامرات، والتربية، والتعليم، وعلم النفس، وسيناريوهات مسلسلات وأفلام رسوم متحركة، وأشكال أخرى متنوعة من المحتوى.

ويقدم المهرجان، الذي يقام في «مركز إكسبو الشارقة» خلال الفترة من 23 أبريل إلى 4 مايو، تحت شعار «لتغمرك الكتب»، للزوار فرصة لقاء الضيوف العرب الحائزين على جوائز محلية وإقليمية ودولية، متيحاً لهم تجربة ثقافية تفاعلية بامتياز ترتقي بتجربتهم التربوية والثقافية، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة عاصمة للثقافة العربية، حيث يقدم الكتّاب المشاركون سلسلة من الحوارات والنقاشات التي تضيء على قضايا أدب الأطفال والناشئة، وسبل التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع المعرفي المهم.

وتضم قائمة الضيوف 27 شخصية خليجية متخصصة في عالم أدب الأطفال والناشئة، منها 18 شخصية إماراتية، تضم الدكتور عبدالله الشرهان، نادية النجار، حصة المهيري، خالد الخوار، الدكتورة ميساء غدير، أحمد العيدروس، إيمان اليوسف، ميثاء الخياط، مريم الغفلي، مايا الهواري، بدرية الشامسي، فاطمة العامري، فاطمة المزروعي، وعائشة عبدالله.