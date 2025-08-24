مكتبة محمد بن راشد تتوج مشاركتها في «إفلا» الدولي بنجاحات نوعية

اختتمت مكتبة محمد بن راشد، بنجاح كبير، مؤخراً، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 89 من أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات، الذي نظمه الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات «إفلا»، تحت شعار «اتحاد المعرفة.. بناء المستقبل»، خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2025، بالعاصمة الكازخستانية أستانا.

وخلال مشاركتها، استعرضت مكتبة محمد بن راشد أبرز خدماتها ومبادراتها التي تمزج بين الطابعين التقليدي والحديث للمكتبات، إلى جانب تقنياتها المتطورة ومرافقها المتخصصة، كما عرّفت بجائزة محمد بن راشد للغة العربية.

وقد حظي ركن المكتبة في المؤتمر، بزيارات عدة من قادة وصناع القرار في القطاع المعرفي، إلى جانب خبراء مكتبيين من أكثر من 150 دولة، بينهم رؤساء جمعيات مكتبات، ومسؤولون حكوميون، وأكاديميون بارزون، حيث استقبلت وفوداً من جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ومكتبة بيت الحكمة، وجامعة زايد، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، وكازاخستان، وأذربيجان، وجنوب أفريقيا، وإسكتلندا، بالإضافة إلى ألمانيا، وماليزيا، ومنغوليا، ومولدوفا.

ومن بين الأسماء البارزة التي زارت ركن المكتبة، كولزان إرزانوفا الرئيس التنفيذي لرابطة المكتبات الجامعية في كازاخستان، والدكتورة هبة إسماعيل رئيس شبكة المكتبيين العرب، والدكتورة كولبادان ماديباييف رئيس الأنظمة المكتبية في كازاخستان، والأستاذة كولميرا نورزانوفا رئيس جامعة كازاخستان الوطنية لتأهيل المعلّمات.

وقد شكّلت هذه اللقاءات منصة حيوية للحوار حول آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تدعم أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما التقى فريق المكتبة بفيكي ماكدونالد رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات -إفلا، حيث تم تكريمها، تقديراً لدورها البارز في دعم وتطوير قطاع المكتبات على المستوى الدولي.

وقدّمت فيكي ماكدونالد جلسة خاصة، تناولت فيها جهود الاتحاد الدولي حول العالم، مع الإشادة بالزيارة التي قامت بها إلى مكتبة محمد بن راشد.

وشارك فريق مكتبة محمد بن راشد في العديد من ورش العمل المتخصصة.

كما عُقدت جلسة حوارية مفتوحة في ركن المكتبة، ناقشت قضايا محورية، مثل «معايير كتب برايل»، بالتعاون مع منظمة «ديزي» المتخصصة، وآفاق الترشيحات للجوائز الثقافية، بالتعاون مع اتحاد المكتبات والمعلومات «اعلم»، إلى جانب دعوة الرؤساء والخبراء لحضور قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025، المقررة في أكتوبر المقبل.

واختتم وفد المكتبة مشاركته في المؤتمر، بجولة ميدانية على أبرز المكتبات العامة في العاصمة أستانا.

وعلى هامش المشاركة، تلقت مكتبة محمد بن راشد العديد من الهدايا الرمزية، من بينها: كتاب «Ilham: Portrait of President»، من المكتبة الوطنية في أذربيجان.