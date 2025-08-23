بودلير «يحط الرحال» في مكتبة محمد بن راشد

ضمن برنامج الاحتفاء بالثقافة والأدب الأجنبي، نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع الرابطة الثقافية الفرنسية في دبي، أمسية أدبية باللغة الفرنسية تحت عنوان «قراءات في شعر شارل بودلير: بين النور والظلال»، قدمها الباحث سعيد نورين، رئيس الرابطة، وحاوره المترجم غسان نبّوت.

وسلطت الأمسية الضوء على عالم الشاعر الفرنسي شارل بودلير، أحد أبرز أعلام الشعر الحديث في القرن التاسع عشر، من خلال قراءة نقدية وحوار ثقافي تناول أبرز محطات حياته وأعماله.

واستعرض سعيد نورين سيرة بودلير التي تميزت بالصراع بين السقوط والارتقاء، موضحاً كيف انعكس المنفى والمعاناة والرفض الأسري على تجربته الشعرية، وجعل من الألم مادة للإبداع.

كما توقف عند التوتر المحوري في شعر بودلير بين «السأم والمثال»، مبيناً كيف استطاع أن يحول الملل والاغتراب إلى طاقة شعرية، تحول اليومي العابر إلى نصوص تنبض بجمالية عميقة.

وتناولت الجلسة الحوارية جمالية التباين في قصائد بودلير، حيث تداخلت ثنائية الشر والسمو في بناء شعري يمزج بين غواية الإنسان ورغبته في الارتقاء من خلال الفن.

وأوضحت كيف جمع بودلير بين كونه شاعر الإغواء وشاعر الخلاص في آن، ما يعكس رؤيته الجمالية القائمة على المفارقة والتناقض. وقارب نورين بين شعر بودلير والمتنبي، مبرزاً نقاط التلاقي بين الشاعرين في الاعتداد بالذات الشعرية، وتكثيف التجربة الإنسانية في أبعادها المأساوية والوجودية.

وشهدت الأمسية تفاعلاً من الجمهور الذي وجد في النقاشات والقراءات فرصة للتأمل في ازدواجية بودلير الشعرية بين النور والظلال، وللتعرّف إلى المقاربات الجديدة التي تربط التجارب الأدبية الغربية بالعربية.

يُذكر أن مكتبة محمد بن راشد تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى ترسيخ دورها منارة معرفية وثقافية، تعزز الحوار بين الثقافات، وتقرب القراء من أبرز التجارب الأدبية العالمية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً للفكر والإبداع.