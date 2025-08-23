12 عرضاً جديداً في مهرجان دبي للكوميديا 2025

أعلن مهرجان دبي للكوميديا 2025 عن 12 إضافة نوعية جديدة إلى برامجه، تحمل للجمهور جرعة أكبر من المرح والتشويق هذا العام، بينها 7 عروض للصغار، لتكتمل بذلك مجموعة مذهلة من العروض التي لا تفوت.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان خلال الفترة من 2 إلى 12 أكتوبر المقبل، ليعيش الجمهور أحد عشر يوماً من الضحك المتواصل، واللحظات المليئة بالفكاهة، وسط باقة متنوعة من التجارب الكوميدية التي تلبي جميع الأذواق.

نخبة

ويقام المهرجان في نسخته السابعة عبر مجموعة من أبرز وجهات المدينة، بما في ذلك دبي أوبرا ومسارح مول الإمارات وكوكا كولا أرينا، مع جدول وفعاليات تبشر بنسخة ستكون الأكثر مرحاً من بين النسخ الأخرى. فمن إنتاج شركة «براغ»، وتقديم «فعاليات دبي»، تجمع نسخة هذا العام نخبة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين، إلى جانب سبعة عروض جونيور حائزة على جوائز مرموقة.

وبفضل تنوع برنامجه الذي يضم فقرات موجهة للأطفال واليافعين والكبار، يضمن المهرجان أن تحظى جميع الأجيال بفرصة المشاركة في أجواء الضحك والمرح.

وتستعد فرقة ع كعبا إمبروف، لتقدم في 12 أكتوبر، في 9:00 مساء، ضمن مسرح نيو كوفنت جاردن، مول الإمارات، عرضاً شيقاً، بمشاركة نجومها الخمسة: أنطوني حموي، طوني داغر، فؤاد يمين، جاد أبوكرم، وسيرجيو كوليانا.

ومنذ تأسيسها عام 2019، قدمت الفرقة أكثر من 400 عرض ناجح أبقت خلالها الجماهير في العالم العربي وأفريقيا في نوبات من الضحك المتواصل، بفضل سرعة بديهتهم، طاقاتهم العالية، والتناغم الفريد بينهم. أمسية تعد الحضور بجرعة مضاعفة من المرح، الكوميديا الحقيقية، والضحك من القلب.

عباقرة الكوميديا

كما يحط الرحال في المهرجان، عرض مايك يونغ وأصدقاؤه بمشاركة: بريت إيرنست، برنت مورين، وستيف بيرن

الكوميدي الأمريكي الشهير من ديترويت، مايك يونغ. وقد جاب العمل العالم مع أبرز عباقرة الكوميديا مثل ديف شابيل، جو روغان، سيباستيان مانيسكالكو، والراحل بوب ساجيت.

يونغ هو كوميدي، كاتب ومخرج متمرّس، وله أربعة أعمال سينمائية من بينها «ستيلنغ جوكس» و«ماي مان إز أ لوزر»، ويضفي على العرض الكثير من الجاذبية والقدرة على التواصل مع الجمهور.

وينضم إليه على خشبة مسرح نيو كوفنت جاردن في دبي كل من الممثل والمنتج بريت إيرنست، ونجم نتفليكس برنت مورين، ومايسترو الكوميديا ستيف بيرن لقضاء ليلتين مليئتين بالكوميديا، وذلك في 10 و11 أكتوبر. ويقدم هذا العرض بالشراكة مع مجموعة بلو بلود.

جرعة مرح

ويعد المهرجان جمهوره بجرعة من المرح والكوميديا مع الثنائي الكوميدي من ملبورن، المعروف باسم جون وجيرو، وهما يقدمان مغامرتهما الملحمية على خشبة مسرح نيو كوفنت جاردن يومي 4 و5 أكتوبر.

وهناك باقة أخرى متنوعة من العروض، بينها: عرض الكوميدي سام ويلز مبتكر الذي يقدم فيه شخصية تيب فايس الصامتة والغريبة، وعرض في يومي 4 و5 أكتوبر على خشبة مسرح بلاي هاوس ستوديو، يأخذخلاله الكوميدي كون كوتيس الجمهور في رحلة مذهلة مليئة بالمرح إلى المستقبل، وعرض موش الغريب والممتع، بيومي 4 و5 أكتوبر على مسرح بلاي هاوس ستوديو.