«بيت الحكمة» يستعرض أهمية المعرفة في مؤتمر المكتبات

شارك «بيت الحكمة» بإمارة الشارقة في أعمال الدورة الـ89 من المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات (إفلا 2025) الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) في أستانا – كازاخستان (من 18 إلى 22 أغسطس)، تحت شعار «اتحاد المعرفة، بناء المستقبل» بحضور 3500 خبير ومتخصص من 120 دولة، ناقشوا خلاله أحدث مبادرات تعزيز التعاون واستشراف مستقبل المكتبات.

وخلال جلسة «المكتبيون العرب»، التي نظمها مكتب إفلا الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمحورت حول موضوع المعرفة المجتمعية ودورها في تمكين الأفراد، استعرضت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مشروع «خزانة الحكمة»، الذي انطلق من الهدية الثمينة المتمثلة في مجموعة البروفيسور ريتشارد إيتنغهاوزن، التي أهداها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى بيت الحكمة، وتضم أكثر من 12 ألف كتاب وإصدار نادر في تاريخ الفن والعمارة العربية والإسلامية بأكثر من عشر لغات.

وأوضحت أن المشروع توسع لاحقاً ليشمل رقمنة المجموعة وإتاحتها عبر المنصات الرقمية، إلى جانب تنظيم سلسلة معارض «فصول من الفن الإسلامي»، وتأسيس شبكة خزائن المتخصصة بوجهات مختلفة بإمارة الشارقة ليشكل المشروع مبادرة ثقافية تساهم بنشر المعرفة وإعادة تعريف دور مكتبات المستقبل.