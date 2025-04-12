«جد قصتك».. دبي مدينة عالمية استثنائية

أعلنت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق حملة تسويقية عالمية جديدة تحت عنوان «جد قصتك»، وذلك بمشاركة الممثلة ورائدة الأعمال وسفيرة اليونيسف العالمية ميلي بوبي براون، إلى جانب زوجها الممثل وعارض الأزياء والمنتج جيك بونجيوفي.

يستعرض الفيلم الترويجي بطريقة مشوقة المغامرات التي يمكن للمسافرين الاستمتاع بها في دبي «دانة الدنيا»، حتى عند زيارتها كمحطة توقّف لفترة قصيرة أثناء رحلاتهم.

قام بكتابة الفيلم الترويجي والمشاركة في إخراجه الأرجنتيني أرماندو بو، وهو حائز على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي عام 2015 عن فيلم الرجل الطائر.

وتسلط الحملة الجديدة الضوء على التجارب المتنوعة والممتعة التي تقدمها دبي للمسافرين الذين يزورنها كمحطة توقف قصيرة، بدءاً من مناظرها الصحراوية الخلابة ومعالمها الهندسية المتطورة، ووصولاً إلى تجارب التسوق الفريدة، والتراث الثقافي الغني. فيما شارك في إخراج الفيلم كذلك الأرجنتيني فيليب جوميز أباريسيو.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسّسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تعتمد استراتيجيتنا لتنويع الأسواق على إطلاق حملات تسويقية إبداعية نقوم من خلالها تسليط الضوء على العروض والمقومات التي تتمتع بها دبي، كما نواصل استثمار شراكاتنا مع النجوم العالميين لتعزيز جاذبية المدينة أمام الجمهور من شتى أنحاء العالم.

ويأتي اختيار ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي للمشاركة في الحملة التسويقية الجديدة لدبي Find Your Story لما يتمتعان به من شعبية كبيرة لدى شرائح واسعة من الجمهور؛ إلى جانب استعراض التجارب السياحية الفريدة والشاملة في الإمارة».

تم تصوير الفيلم الترويجي القصير في مواقع متنوعة في دبي، وتبدأ قصته في مطار دبي الدولي، حيث تكتشف براون وبونجيوفي سيناريو فيلم سحري مشوق قبل ساعات من رحلتهما التالية، يرشدهما لخوض رحلة استثنائية جديدة في الإمارة.

حيث يأخذ «سيناريو دبي» البطلين في مغامرات ومفاجآت متنوعة، ليستكشفا منطقة السيف، وكذلك فن العمارة المعاصرة لمتحف المستقبل وبرج خليفة، والكثبان الرملية الخلابة في صحراء القدرة.

وتتزايد وتيرة التشويق مع دخول البطلين في مغامرات جديدة وغامضة تحبس الأنفاس، لتترك المشاهدين في حالة ترقب وفضول لمعرفة الأحداث التالية في القصة.

وينتهي الفيلم بمشهد مشوق يثير فضول المشاهدين لاستكشاف مزيدٍ من المغامرات، ويدعوهم لزيارة دبي ومتابعة القصة بأنفسهم.

ومن جهتها، أعربت براون، خلال استراحة ضمن عمليات التصوير، عن مدى سعادتها بالمشاركة في الحملة التسويقية الجديدة، كما أشادت بالتنوع الثقافي الذي تتميز به الإمارة، حيث قالت: «دبي مدينة عالمية استثنائية، وهي مختلفة عن كل الأماكن التي زرتها من قبل، فهي تجمع الكثير من العناصر والمزايا في مكان واحد».

وأضافت قائلة بعد زيارة برج خليفة، أطول برج في العالم: «ستبقى هذه الزيارة محفورة في ذاكرتي للأبد. يبدو المشهد خيالياً، وأنا سعيدة جداً بمشاهدة برج خليفة والعمل في هذا المكان الرائع». ومن ناحيته، أشاد بونجيوفي بجمال المناظر الصحراوية، وقال: «تحتل دبي مكانةً خاصة في قلوبنا، إذ أعتبر صحراءها من أجمل الأماكن التي رأيتها في حياتي. وكانت زيارتنا إلى دبي مميزة للغاية، وقضينا خلالها لحظات لا تُنسى أبداً».

وبدوره، قال أرماندو بو، كاتب السيناريو والمخرج السينمائي الحائز على جوائز: «يروي هذا الفيلم القصير قصة مشوقة، ويعرض جمال دبي للمشاهدين من مختلف أنحاء العالم».