محمد محتسب يُتوَّج بلقب "زيوس" من اتحاد المصورين الدوليين

فاز الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب، مستشار الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، بلقب "زيوس" من اتحاد المصورين الدوليين (GPU)، ليُسجّل اسمه ضمن نخبة المصورين العرب والعالميين الحاصلين على هذا اللقب الرفيع. ويُعد "زيوس" اللقب الحادي عشر الذي يناله محتسب من الاتحاد ذاته، ما يعكس استمرارية تميّزه وإبداعه في هذا المجال.

ويُمنح هذا اللقب المرموق بعد تقديم مشروع فوتوغرافي متكامل يتمحور حول موضوع محدد، ويخضع لتقييم لجنة تحكيم دولية، حيث يُشترط فيه حصول المشروع على تصويت مؤيد من خمسة أعضاء على الأقل.

يُذكر أن اتحاد المصورين الدوليين (GPU) منظمة دولية تُعنى بدعم وتمكين المصورين حول العالم، ويديرها مجلس إدارة مكوَّن من ثمانية مصورين يمثلون سبع دول من أربع قارات، ويتخذ من اليونان مقراً له، ويُعيّن ممثلاً محلياً في كل دولة لتسهيل التواصل وخدمة الأعضاء.

من جانبه، عبّر محمد محتسب عن بالغ شكره وتقديره للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، مثمّناً الدعم المتواصل الذي يلقاه الفنانون والمصورون، في سبيل تعزيز الحراك الفني الفوتوغرافي في المملكة.