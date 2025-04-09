تتوزع مقارها بين أمريكا وكندا وفرنسا.. قناة «YES THEORY» تنقل أعمالها إلى «مقر المؤثرين» في دبي

أعلنت قناة YES THEORY الشهيرة على اليوتيوب، المعروفة بمحتواها الذي يشجع على خوض تجارب جديدة، وتتبنى شعار «ابحث عن المشقة»، نقل مقرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتبث محتواها انطلاقاً من مقر المؤثرين في دبي؛ أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط.

ويعد مقر المؤثرين إحدى مبادرات «صندوق دعم صناع المحتوى» الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، خلال أعمال «قمة المليار متابع» في نسختها الثانية لدعم صناع المحتوى وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة، وتعزيز قطاع صناعة المحتوى الرقمي ودفع فرص نموه.

ويتابع قناة YES THEORY، أكثر من 20 مليون شخص، ويتوزع مقرها بين 3 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا، وتأسست في العام 2015 من قبل ثوماس براغ، وعمار قنديل، ومات داجر، وديرن ايمري، ومنذ ذلك الوقت تعمل القناة على بث روح الإيجابية والتشجيع على الحياة بعقلية متفتحة ومواجهة التحديات، وتمكنت فيديوهات القناة التي لديها نحو 10 ملايين مشترك من مختلف أنحاء العالم، من حصد أكثر من 1.180 مليار مشاهدة، وتهدف YES THEORY إلى مواصلة إلهام الناس في جميع أنحاء العالم مع منحهم الأدوات والموارد اللازمة للعيش وفقاً لـ«نظرية نعم» في حياتهم الخاصة.

ويهدف مقر المؤثرين إلى دعم وتمكين صناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم لإنتاج ونشر محتوى هادف، حيث تستفيد قناة YES THEORY من البنية التحتية المتقدمة التي يتميز بها المقر بما فيها استوديوهات متطورة ومعدات حديثة، بما يمكنها من إنتاج محتوى عالمي هادف عالي الجودة، بالإضافة إلى استقطابه لعدد من المؤثرين وصناع المحتوى مما يخلق فرصاً كبيرة أمام قناة YES THEORY للتعاون معهم، ويمكنها من استهداف جمهور عالمي، ما يعزز وصولها إلى فئات أوسع من المتابعين وتحقيق نمو سريع.

عالية الحمادي: استقبال مقر المؤثرين للقناة يعكس مكانته المرموقة عالمياً وتميزه في دعم المبدعين

مكانة عالمية

وقالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، نرحب اليوم بانضمام قناة YES THEORY إلى مجتمع مقر المؤثرين في دبي، بما يعكس رؤية القيادة في الإمارات في تمكين المؤثرين وصناع المحتوى وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى آفاق جديدة من النجاح، ونتمنى لقناة YES THEORY التوفيق ونتطلع لرؤية المزيد من إبداعاتهم التي تلهم الملايين حول العالم.

وأضافت، يعكس استقبال مقر المؤثرين لقناة YES THEORY مكانة المقر العالمية التي احتلها خلال فترة وجيزة، في دعم المبدعين وتوفير البيئة المثالية لهم للنمو والتطور، إذ تحول إلى منصة عالمية تتيح للمواهب الرقمية تحقيق طموحاتهم والوصول إلى جمهور أوسع، ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح آفاقاً جديدة للتألق والنجاح.

وأكدت أن صناعة المحتوى المبدع أصبحت اليوم واحدة من أكثر المجالات تأثيراً، لذلك نحرص في مقر المؤثرين على توفير كل ما يحتاجه المؤثرون وصناع المحتوى للارتقاء بمحتواهم وتوسيع آفاق إبداعهم، من خلال تقديم أحدث التقنيات.

بيئة محفزة

من جهته، قال عمار قنديل، اليوتيوبر وصانع المحتوى، وأحد مؤسسي قناة YES THEORY، يمثل مقر المؤثرين بيئة محفزة تدعم المؤثرين وصناع المحتوى والمبدعين من مختلف المجالات ومن جميع أنحاء العالم.

وأضاف، جاء اختيارنا لمقر المؤثرين لتقديم محتوى قناتنا، ليقيننا بأنه يشكل مركزاً للإبداع والابتكار، وبيئة ملهمة تجمع نخبة من المبدعين والمؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

يذكر «مقر المؤثرين» يجسد حاضنة عالمية لرواد صناعة المحتوى والمؤثرين واقتصاد المحتوى من مختلف أنحاء العالم، وتم تجهيزه لاستضافة أكثر من 300 فعالية وورشة عمل سنوياً.