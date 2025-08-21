«قمة الشباب الثقافي».. منصة تواصل مبتكرة تجمع الشباب

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» انتهاء تحضيراتها لعقد «قمة الشباب الثقافي» التي تنظمها بالشراكة مع «صندوق الوطن»، بهدف إبراز جهود الشباب العاملين في القطاع الثقافي، وتوفير منصة مبتكرة تسهم في تسهيل تواصلهم وتمكنهم من تبادل الأفكار والرؤى، إلى جانب تسليط الضوء على مساهماتهم في إثراء الحراك الثقافي المحلي، ودورهم في تشكيل ملامح مستقبل الثقافة.

ابتكار

وتأتي القمة التي ينظمها مجلس «شباب دبي للثقافة» بالتعاون مع مجلس شباب دبي، في سياق التزامات الهيئة الرامية إلى الاستثمار في الشباب وإعدادهم وتأهيلهم وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم والمساهمة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار.

وسيتضمن برنامج القمة، التي يستضيفها متحف الاتحاد في 26 أغسطس الجاري، سلسلة من جلسات العصف الذهني التي ستتناول سبعة محاور رئيسة، سيتم من خلالها التركيز على ضرورة توفير منصات للتعبير والمبادرات الإبداعية، ودور الشباب في تشكيل الثقافة الوطنية، وسبل تعزيز الحوار الشبابي مع صناع القرار، ودعم المؤسسات الثقافية للشباب، وأهمية بناء شراكات ثقافية فاعلة، تسهم في تمكين الشباب وتحفيزهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع استثمارية.

«مختبر الثقافة الوطني»

وتشهد القمة، عقد «مختبر الثقافة الوطني» الذي سيشكل منصة تفاعلية تهدف إلى تمكين الشباب من استشراف مستقبل الثقافة، وستتم خلاله مناقشة مجموعة محاور وأفكار ستركز على أهمية الابتكار ودوره في تطوير المبادرات الثقافية، إلى جانب استكشاف أدوات وأساليب حديثة تتيح للشباب فرصة التعبير الإبداعي وابتكار حلول ثقافية معاصرة، وغيرها، كما ستتضمن عقد سلسلة من ورش العمل والفعاليات المتنوعة، التي ستمنح الحضور مجموعة من التجارب المعرفية والتفاعلية المميزة، إضافة إلى إقامة معرض «رواد الثقافة الوطنية».