فتح باب الترشح لجوائز «الشارقة الدولي للكتاب 2025»

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن فتح باب الترشح لجوائز «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025»، التي تستهدف تكريم الكتّاب والناشرين الذين أسهموا في إثراء المشهد الثقافي العربي والعالمي، بمجموعة من الإصدارات الأدبية والبحثية الإبداعية.

ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 15 سبتمبر المقبل، بعد استيفاء المعايير التي تضمن التزام المشاركين بالمساهمة في تعزيز المشهد الأدبي وصناعة النشر، والتي يمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر الموقع الرسمي للمعرض https://sibf.com/ar/awards فيما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل افتتاح الدورة الـ44 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في نوفمبر المقبل.

وتأتي الجوائز استمراراً لنهج «هيئة الشارقة للكتاب» و«معرض الشارقة الدولي للكتاب» في دعم المعرفة والإبداع، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لقطاع النشر والصناعات الإبداعية، ودورها في تحفيز الإنتاج الأدبي والفكري محلياً وعربياً ودولياً.

وتتوزع الجوائز على 4 فئات رئيسية، تشمل «جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي»، و«جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية»، و«جائزة الشارقة لأفضل كتاب أجنبي»، و«جائزة الشارقة لتكريم دور النشر»، ويبلغ مجموعها 625 ألف درهم.

وتحتفي «جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي» بالنتاج المعرفي والإبداعي المحلي، حيث تتوزع على أربع فئات فرعية يبلغ مجموع جوائزها 300 ألف درهم، بواقع 100 ألف درهم لكل من «جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية»، و«جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات»، و50 ألف درهم لكل من «جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي (النصوص المسرحية)»، و«جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى».

وتبلغ قيمة «جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية» 150 ألف درهم، تُوزَّع مناصفة بين الكاتب والناشر، وتهدف إلى تكريم الرواية العربية التي تتميز بالأصالة والتجديد وتناول قضايا الواقع العربي برؤية نقدية وإبداعية.

وتُمنح «جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي» للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100 ألف درهم، توزع بالتساوي على فئتين، «أفضل كتاب أجنبي خيالي» التي تكرم الأعمال الأدبية كالروايات والقصص المبنية على الخيال، إلى جانب فئة «أفضل كتاب أجنبي واقعي».

وتسعى «جائزة الشارقة لتكريم دور النشر» للاحتفاء بالنماذج المميزة في قطاع النشر وتبلغ قيمتها الإجمالية 75 ألف درهم، موزعة على ثلاث فئات، بواقع 25 ألف درهم لكل من «أفضل دار نشر محلية»، و«أفضل دار نشر عربية»، و«أفضل دار نشر أجنبية».

ودعت «هيئة الشارقة للكتاب» كل المبدعين من الأدباء والناشرين إلى المشاركة والتنافس على هذه الجوائز التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية للثقافة وصناعة النشر والكتاب.