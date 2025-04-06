661 ناشراً وموزعاً يناقشون في الشارقة مستقبل صناعة النشر

تشهد إمارة الشارقة غداً، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من «مؤتمر الموزعين الدولي»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب على مدار يومين، في «مركز إكسبو الشارقة»، بمشاركة أكثر من 661 من موزعي وناشري وبائعي الكتب، الذين يمثلون 94 دولة، ليواصل المؤتمر رسالته كأول منصة عالمية متخصصة، تجمع الفاعلين في قطاع توزيع ونشر الكتاب من مختلف قارات العالم.

وتأتي هذه الدورة لتوسّع نطاق المشاركة وتنوعها، مقارنة بالدورات السابقة، حيث يناقش المشاركون جملة من القضايا الحيوية التي تمس واقع صناعة النشر والتوزيع، وتبحث في أبرز التحديات والفرص في السوق العالمية، كما يوفر المؤتمر بيئة مثالية لتعزيز التواصل بين العاملين في هذا القطاع، وتطوير الشراكات، واستكشاف فرص النمو، وتبادل التجارب والرؤى حول مستقبل صناعة النشر.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر كلمة رئيسة، تلقيها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تتناول فيها الإنجازات التي راكمها المؤتمر على مدى دوراته السابقة، وتسلّط الضوء على أهمية التعاون الدولي في رسم ملامح جديدة لمستقبل صناعة النشر، بما يعزز من دور الموزعين في وصول المعرفة إلى مختلف أرجاء العالم.

ويستضيف المؤتمر في أولى جلساته الرئيسة حواراً مع ريناتو سالفيتي، المدير التنفيذي لشركة «ميساجيري ليبري» الإيطالية لتوزيع الكتب، يحاوره فيها بورتر آندرسن مدير تحرير «ببلشنغ بيرسبيكتيف»، يليها جلسة تستضيف سيربان رادو ونيكوليتا جوردان من مكتبات «كارتورستي» الرائدة في رومانيا.

وتنطلق فعاليات اليوم الثاني بكلمة رئيسة، يقدمها مايكل بوش مؤسس مكتبات «ثاليا» الألمانية، يتناول خلالها تطورات سوق النشر والتوزيع في أوروبا، وتوجهات المستهلكين والفرص التجارية في قطاع المكتبات.

«ببليش هير»

ويستمر برنامج مبادرة «ببليش هير» في دعم المرأة، وتعزيز خبرات الناشرات، من خلال تنظيم جلسات حوارية، وورش متخصصة، تُعقد ضمن فعاليات المؤتمر، وتركز هذا العام على عدد من القضايا الجوهرية في قطاع النشر، إلى جانب تنظيم جلسات تفاعلية مع قياديات نسائية يقدِّمن تجاربهن المهنية، ويشاركن نصائحهن للجيل الجديد من العاملين في القطاع.

ويقدِّم أجاي ماجو ورشة حول «الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الاكتشاف والمبيعات والعمليات»، فيما تتناول كريستين بيكينينا «آليات العمل مع مدوني إنستغرام والكتب»، وتناقش ورشة فرناندو باسكال «إدارة البيانات لبائعي المكتبات». كما يقدم ستيف جونز ورشة حول «تنويع العروض داخل المكتبات»، وتستعرض روما كيزادا كتب «طاولة القهوة»، وأهميتها في بناء مجتمعات قرائية جديدة.

أما روم كيزادا، فتقدم جلسة «ما كتب طاولة القهوة وكيف تسهم في بناء مجتمع جديد؟»، في حين تتطرق مادالينا فوسومبروني إلى «تأثير المهرجانات الأدبية في تحفيز الثقافة والمجتمع»، بينما يناقش رودريغو لاروبيا «أفضل الممارسات لتطوير وإدارة نوادي الكتب»، وتتناول إيلينا مارتينيز بلانكو «أساليب تشجيع القراءة بين الأطفال والمراهقين».

وتسلط هارييت فوكينج الضوء على «كيفية بناء مشروع تجارة إلكترونية مستدام يضيف قيمة للمكتبات».