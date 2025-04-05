مقتنيات «علياء وفاروق خان»في المجمع الثقافي

يُقدّم المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، معرض «أن تكتشف ماليزيا هو أن تحب ماليزيا: من مقتنيات علياء وفاروق خان»، ويُسهم المعرض الذي يُقام خلال الفترة من 10 أبريل حتى 10 سبتمبر في اكتشاف الفن الماليزي، ويضُم مجموعة من أهم الأعمال الفنية لفنانين ماليزيين مُعاصرين رائدين، ما يُمثّل لحظة محورية في الأجندة الثقافية لدولة الإمارات.

وتتمتع مجموعة مقتنيات علياء وفاروق خان، التي أطلقاها في منتصف التسعينيات، بشهرة كبيرة حيث تعتبر المجموعة الأشمل للجيل الأول من الفن الماليزي المعاصر، والتي أُنتجت خلال العصر الذهبي للفن الماليزي المعاصر.

وستُعرض الأعمال بشكل فردي، مُبرزةً التطور الفكري والأسلوبي للفنانين، بالإضافة إلى مساهماتهما القيّمة في منظومة التعليم الفني والنشر في ماليزيا. كما ستُقام روابط بين الفنانين.