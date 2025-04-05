ثقافة الإمارات تحلّق في سماء بولونيا

سجلت مكتبة زايد – العضو الفاعل في جمعية الناشرين الإماراتيين – حضوراً لافتاً في معرض بولونيا الدولي لكتاب الأطفال 2025، أحد أعرق وأهم التظاهرات الثقافية المتخصصة في أدب الطفل على مستوى العالم.

وجاءت مشاركة المكتبة تلبيةً لدعوة رسمية من إدارة المعرض، حيث مثّل المؤسسة محمد الكبيسي، المدير التنفيذي لمكتبة زايد، في رحلة معرفية وحوارية جمعت نخبة من كبار صناع النشر وأدب الطفل من مختلف القارات.

وأضاءت مكتبة زايد، من خلال هذه المشاركة، على الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، حيث شارك ممثلها في عدد من الجلسات الحوارية والورش الفنية المتخصصة، ناقش خلالها سبل النهوض بأدب الطفل، وتبادل التجارب في مجال صناعة النشر والإنتاج الإبداعي.

كما فتحت المشاركة آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، إذ شهد المعرض الترويج لعدد من إصدارات المكتبة، أبرزها كتاب «بركان في داخلي»، إلى جانب التفاوض بشأن بيع حقوق بعض الإصدارات إلى دور نشر عالمية، في خطوة تعكس جودة المحتوى الإماراتي وتنافسيته على مستوى السوق الدولية.

ومن جهة أخرى، بادرت مكتبة زايد بشراء حقوق بعض الإصدارات من دور نشر إيطالية، تعزيزاً لمبدأ التبادل الثقافي، وحرصاً على إثراء المكتبة الإماراتية بإبداعات أدبية عالمية، تُقدم للناشئة برؤية محلية وعالمية في آنٍ معاً.

وفي تعليقه على المشاركة، قال محمد الكبيسي، المدير التنفيذي لمكتبة زايد: «وجودنا في معرض بولونيا لا يمثل المكتبة فحسب، بل يعكس صوت الثقافة الإماراتية التي باتت شريكاً فاعلاً في المشهد الثقافي العالمي.

نسعى من خلال هذه المشاركات إلى بناء جسور حوار حقيقية مع الآخر، وتقديم الأدب الإماراتي بلغة إنسانية تصل إلى قلوب الأطفال في كل مكان».

وتعكس هذه المشاركة رؤية مكتبة زايد في أن تكون جسراً معرفياً يمتد من الإمارات إلى العالم، ويجسد رسالتها في نشر ثقافة أصيلة، منفتحة، ومؤثرة، تواكب تطلعات الطفل العربي وتنفتح على تجارب الشعوب الأخرى، في انسجام مع التوجه الثقافي لدولة الإمارات في دعم الإبداع وبناء جسور المعرفة العابرة للحدود.