«العربية والصناعات الإبداعية» يستشرف آفاق السرد العربي 14 الشهر المقبل



تنطلق فعاليات «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2025»، في دورته الرابعة، يومي 14 و15 سبتمبر المقبل، في «اتحاد أرينا» بأبوظبي، تحت شعار «إعادة تصور الإبداع العربي: الابتكار في السرد وتفاعل الجمهور»، ليجمع نخبة من المبدعين العرب والعالميين وصنّاع القرار في مجالات الثقافة والتكنولوجيا والإعلام، ضمن برنامج حافل بالحوارات وورش العمل والجلسات التفاعلية.

وينظَّم الكونغرس من قبل مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لـ «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، بهدف تعزيز دور اللغة العربية في إثراء الصناعات الإبداعية، والمساهمة في صياغة حوار ثقافي عالمي متجدد.



وقال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن كونغرس العربية والصناعات الإبداعية في دورته لعام 2025، يستثمر نجاحاته من أجل إحداث تحول نوعي في نظرة العالم للإبداع العربي، ليضعه في مكانته اللائقة به عالمياً، بما يتناسب مع ثراء اللغة العربية وثقافتها ومنظومة قيمها».

وأضاف: «لهذا الهدف تضم الدورة نخبة مميزة من أصحاب التجارب والخبرات الإبداعية والمهنية، من رواة القصص، والفنانين، وصناع الأفلام، وخبراء التكنولوجيا، وغيرهم من عديد الثقافات، يتبادلون الرؤى والأفكار ضمن بيئة حافلة بالابتكارات، حول سبل ربط السرد العربي بحركة الصناعات الإبداعية، وتعزيز حضوره، ليبقى حيّاً نابضاً ومتجدداً يواكب المستقبل، ويحقق رؤى التنمية المتفردة التي تقودها أبوظبي عاصمة دولة الإمارات، بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات الإبداعية».

تسلط دورة هذا العام الضوء على دور المرأة الرائدة، حيث ستشارك هند صبري، الممثلة والمنتجة المعروفة، وتيما الشوملي، المخرجة والمنتجة التنفيذية وصانعة الأعمال الدرامية، وبثينة كاظم، المؤسسة والمديرة التنفيذية لسينما عقيل، في جلسة حول دور المرأة في إعادة تشكيل السرد الإبداعي العربي.

كما ستنضم نادين لبكي، المخرجة والممثلة وصانعة الأفلام الحائزة على جوائز عديدة، إلى رشا خليفة المبارك، رئيسة مجلس إدارة «ميوزيك نيشن» و«ميوزيك سيتي» الإمارات، في حوار حول دور الإبداع في تعزيز الهوية العربية.

ويقدم الكونغرس أيضاً جلسة حوارية بين مو عامر ومو جودت، حول قوة السرد الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن البرنامج أيضاً جلسة «الكتب الصوتية: فتح آفاق السوق في المنطقة العربية»، تشارك فيها أيريا ألفاريز نائب الرئيس للاستراتيجية العالمية والتطوير المؤسسي في بنغوين راندوم هاوس، وباولو ليمغروبار رئيس المحتوى الإقليمي في أوديبل، وعمار مرداوي المؤسس المشارك والمدير العام لمنصة رفوف.

ويدير الجلسة، كارلو كارينيو مستشار نشر دولي وسفير الكتب الصوتية لمعرض فرانكفورت للكتاب.

وتُعقد جلسة حوارية ثلاثية بعنوان «اللغة العربية بين أزمة حاضرة وتحول مرتقب»، يتحاور فيها د. علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، ود. هنادا طه أستاذة كرسي اللغة العربية ومديرة مركز اللغة العربية للبحوث والتطوير في جامعة زايد، ومروة خوست مدير الاتصالات والشؤون العامة في غوغل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومصنفة ضمن قائمة فوربس للمبدعين الشباب تحت سن الثلاثين.