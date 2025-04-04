«خولة للفن» و«أبوظبي للثقافة والفنون» تتعاونان لإثراء المشهد الإبداعي

وقّـعت «خـولـة لـلفن والـثقافـة» و«مجـموعـة أبـوظـبي لـلثقافـة والـفنون» في حفلٍ خاص أقيم أمس بمقر «خولة للفن والثقافة» في أبوظبي مـذكـرة تفاهم للبدء في شراكة مســتدامــة ومــتواصــلة مــن شــأنــها تــعزيــز الــتعاون بمجــموعــة واســعة مــن المــبادرات الــثقافــية بــما فــي ذلــك ورش الــعمل الإبــداعــية والــبرامــج المــوســيقية.

كما تعكس هذه الشراكة الرؤية التي تتشاركها المؤسستان لتمكين الفنانين ودعم الابــتكار الــثقافــي وإنــشاء مــنصات مــؤثــرة تــرتــقي بــالمشهــد الإبــداعــي والفني والثقافي فــي دولــة الإمــارات الــعربــية المتحدة، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطوير المهارات ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار عبر الحفاظ على التراث الثقافي لضمان نمو شامل وتأثير إيجابي مستدام، وإلهام الجميع للمشاركة في بناء مستقبل أكثر ترابطاً ونمواً واستدامة، تجسيداً لمستهدفات «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد».

وقّع المذكرة حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»، وهـدى إبـراهـيم الخـميس مـؤسـس مجـموعـة أبـوظـبي لـلثقافـة والـفنون المـؤسـس والمـديـر الـفني لمهـرجـان أبـوظـبي.

وأكـدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أهـمية الـتعاون بـين المـؤسـسات الـثقافـية فـي تـعزيـز الـحوار الـفني، مـشيرةً إلـى أن هــذه المذكرة ســتسهــم فــي تــقديــم مــحتوى هــادف ومــبتكر يــعكس الــتراث الــغني لــدولــة الإمــارات العربية المتحدة وهويتها الإبداعية المتطورة، لافتة إلى أن الـثقافـة والـفن يـعتبران جـزءاً أسـاسـياً مـن هـويـة الإنـسان.

وقالت سموها: «إن الـفنون المـختلفة مـثل الـرسـم والمـوسـيقى والمسـرح تسهم فـي إثـراء الـحياة الـثقافـية، إذ تـمثل هـذه الـفنون لـغة فـريـدة تـتواصـل بـها الأرواح والـعقول، بـينما يـساهـم المسـرح فـي خـلق تـأثـير عـميق فـي الجـمهور مـن خـلال الـحوار والـتمثيل، ومـن هـذا المـنطلق يـسعدنـي التعاون مـع مجـموعـة أبـو ظـبي للثقافــة والــفنون الــتي تــفتح الأبواب الــواســعة لــتعزيــز الــحوار الــفني الــهادف إلى تــقديــم مــحتوى مــبتكر، يــعكس تــراث الإمارات الــغني بــالــثقافــة والــتطور وتــأكــيد هــويــة الإبداع فــي دولــة الإمارات العربية المتحدة».

من جانبها، أشادت هدى إبراهيم الخميس بالدور الرائد لـ «خولة للفن والثقافة» في إحيَاءِ فَنّ الخَطّ العربي بجميعِ مَدارِسه وفنونهِ، عربياً وعالمياً مثمنة رؤية سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي في إيجاد منظومة ثقافية تحتضن مختلف الإبداعات الوطنية.