قاموس كامبريدج يضيف 6 آلاف كلمة جديدة

أضاف قاموس كامبريدج أكثر من ستة آلاف كلمة جديدة العام الجاري من بينها skibidi وهي واحدة من الكلمات العامية التي اشتهرت بسبب استخدامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كولين ماكنتوش مدير البرنامج المعجمي في كامبريدج ديكشناري (قاموس كامبريدج) وهو أكبر قاموس إلكتروني في العالم "ثقافة الإنترنت تغير اللغة الإنجليزية ومن المثير للاهتمام ملاحظة ذلك وتسجيله في القاموس".

وبالعودة إلى Skibidi فهي كلمة غير مفهومة صاغها مؤسس سلسلة رسوم متحركة على موقع يوتيوب ويمكن أن تعني "رائع" أو "سيء" أو يمكن أن تستخدم بدون معنى حقيقي كمزحة.

ومن بين الإضافات الأخرى المخطط لها هي tradwife وهي اختصار لـ traditional wife التي تشير إلى المرأة المتزوجة التي تطهو وتنظف وتشارك بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وdelulu وهي اختصار لكلمة delusional التي تعني "الاعتقاد في أشياء ليست حقيقية أو صحيحة وعادة لأن المرء يختار ذلك بنفسه".

وأسفرت الزيادة في العمل عن بعد منذ الجائحة عن دخول كلمة جديدة في القاموس تتمثل في mouse jiggler وهو جهاز أو برنامج يستخدم ليجعل الأمر يبدو كأنك تعمل بينما أنت لا تعمل.

وكانت المخاوف بشأن التغير المناخي وراء إضافة forever chemical وهي مواد كيميائية مضرة تبقى في البيئة لفترة طويلة.

وقال كامبريدج ديشكناري إنه يستخدم قاعدة بيانات كامبريدج إنجليش كوربوس التي تضم أكثر من ملياري كلمة إنجليزية مكتوبة ومنطوقة لمراقبة كيف تستخدم الكلمات الجديدة من جانب مختلف الأشخاص وعدد مرات استخدامها وفي أي سياق.