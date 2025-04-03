«جواهر مدونة» تشكل حوارية الزخرفة والخط في «العويس» 16 الجاري

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في السابعة من مساء يوم 16 أبريل الجاري معرضاً فنياً بعنوان (جواهر مدونة ـ حوار الزخرفة والخط) للفنانين تاج السر حسن ومروان العريضي، حيث يقدمان حصيلة فنية امتدت لأكثر من 40 عاماً محملة بعبق التجربة التي تخطت حدودها ورسمت ملامحها الخاصة وبات لكل منهما أسلوب فني يمكن تميزه بسهولة.

ويعد هذا المعرض واحداً من المعارض المتميزة التي تنظمها مؤسسة العويس الثقافية التي تجمع بين الخط العربي والزخارف الشرقية التي نرحل معها إلى عالم من السحر يمزج بين التصاميم الهندسية والتقنية المبتكرة لأكثر من 70 لوحة تتوزعها أروقة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فيها مزج بين ما هو تقليدي وما هو معاصر.

يذكر أن الفنان تاج السر حسن عُرف بإجادته للخطوط العربية التقليدية، كما طوّر أسلوباً جديداً في رسم الخط العربي عُرف بالأسلوب «التاجي»، استخدمه في أعمال التصميم وفي لوحاته الأصيلة، ولوحاته الملونة على القماش، ويتمتع بخبرة فنية وأكاديمية تمتد لأكثر من أربعة عقود، أسهم في تطوير وتوثيق فنون الخط العربي عبر أعماله الإبداعية، وأبحاثه المنشورة، ومشاركاته الفاعلة في المعارض الدولية.

كما شارك تاج السر في العديد من المعارض الدولية، ونال أكثر من 17 جائزة في مسابقات ومعارض الخط العربي، كما تم تكريمه من جهات ثقافية وفنية في مصر، والكويت، والإمارات.

تقتنى أعماله في العديد من المؤسسات الفنية والثقافية، مثل دائرة الثقافة بالشارقة، هيئة الثقافة والتراث بأبوظبي، وإرسيكا في إسطنبول.

بينما استهوى الخط العربي قلب الفنان مروان العريضي المقيم في أمريكا لأكثر من 40 سنة، وعمل على تطوير هذا الفن الراقي كممارس متعطش للارتقاء بمستوى الخط العربي عبر إضافة نوعية على تقنياته ودعمه بأسلوبه الإبداعي الخاص وثقافته التعليمية العليا في هذا المجال، كما حرص على صقل موهبته من خلال تلقيه الدراسات العليا في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على شهادة البكالوريوس في علوم الفن والتصميم ثم على ماجستير في الفنون.

تتميز أعمال العريضي بتقنيتها العالية ودقة التفاصيل وله طريقته المميزة في مزج عدة زخارف من حقبات فنية مختلفة ومتعددة ليجعل منها شكلاً يستند إلى مدرسته في فن الزخرفة والتعاطي مع تنسيق الألوان، مع المحافظة على شد انتباه المشاهد للاستمتاع بهذا الأسلوب المستحدث، مضيفاً نكهة ذواقة على الزخرفة والخط العربي.

رسالة

في هذا المعرض رسالة محبة لروح الشرق المشبعة بجماليات مذهبة وزخارف مستوحاة من عوالم الحكايات وألوان قادمة من وهج الماضي بشمسه التي لا تزال تضيء مفرداتنا الثقافية، وتحول الجمال إلى أنشودة يسمعها كل منا عندما يشاهد لوحات هذا المعرض، وكأننا نسمع تنهيدة حنين أو زفرة شوق.

في (جواهر مدونة) فرصة للتعرف إلى عوالم تاج السر حسن ومروان العريضي، فرصة لمصافحة الأفكار والأحلام خاصة عندما تكون قادمة من عبق الماضي ولكن بروح معاصرة هي روح الفن عندما تحلق في سماء الجمال.