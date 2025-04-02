محمد المري عبر أثير «الأولى»: دبي ملهمة في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع

استضافت إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في عيد الفطر المبارك، ضمن برنامج «قايلة جوازات دبي» الذي يبث للموسم الثالث على التوالي، الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وعبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث قدمت الإدارة من خلال «قايلة جوازات دبي»، مجموعة من الجوائز المادية القيمة، طيلة شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى خمس سيارات، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة، تشمل التراث والموروث الشعبي، والإنجازات اليومية التي تسجلها الدولة من خلال مبادراتها ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى أسئلة تعريفية عن خدمات الإدارة.

وتحدث الفريق محمد أحمد المري، عن استراتيجية الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في «عام المجتمع» ودورها في تعزيز التكافل الاجتماعي، من خلال إثراء وتمكين المبادرات المجتمعية، وإطلاق برامج تطوعية من أجل ترسيخ دور الأفراد في التنمية المجتمعية، ودعم الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ مبادرات ومشاريع ذات أثر اجتماعي مستدام، والعمل الدائم على الارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تقديم خدمات ذكية ومترابطة تتسم بالاستباقية والمرونة والابتكار تعزز من رفاهية المجتمع.

كما أكد أن دبي تعزز وتغرس ثقافة التميز في فكر ونظم عمل جميع المؤسسات والجهات والأفراد بفضل مناخ العمل والإبداع الذي يسود فيها.

وقال المري: إن إقامة دبي تعمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع كل الجهات الحكومية لضمان تكامل خدماتها وتقديمها بمنتهى السلاسة واليسر للمتعاملين، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات لرفع كفاءة العمليات، كما أننا نعمل وفق منظومة احترافية لتطوير حلول مبتكرة بالتعاون مع مختلف القطاعات لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات، بما يرسخ الصورة الإيجابية، ويكرس المكانة العالمية التي تشغلها دبي في هذا المجال، وينعكس كذلك بصورة إيجابية على المسافرين، ويجسد الصورة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة تعمل على ترسيخ ثقافة التميز والابتكار بين موظفيها، من خلال تقدير جهودهم وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم.

من جهته، ثمن عبدالله حمدان بن دلموك، التعاون بين مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، متمثلاً بإذاعة الأولى، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، من خلال برنامج «قايلة جوازات دبي» للموسم الثالث على التوالي، معتبراً هذا التعاون يأتي من منطلق حرص المركز على توفير المنبر الإعلامي لجميع الجهات والهيئات الحكومية في الدولة، لتقديم رسالتها المجتمعية، مشيراً إلى أن أثير إذاعة الأولى مفتوح دائماً، أمام أبناء الإمارات الذين يسعون لتقديم الإضافة النوعية لبلدهم وللمجتمع.

وتابع: تجمعنا مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي الرغبة والطموح في تقديم كل ما يعود بالفائدة على مجتمعنا ودولتنا، ونحن فخورون بالمكتسبات الكبيرة التي سجلتها إذاعة الأولى على مدار السنوات الماضية.