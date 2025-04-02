التكنولوجيا رافد للصناعات الثقافية والإبداعية في الصين

تشهد صناعة العروض الرقمية والتجارب الغامرة والشعبية في ميادين وقطاعات العمل الثقافي عامة، في الصين، تطوراً متسارعاً، مما يضفي حيوية جديدة على سوق الاستهلاك الإبداعي والصناعات الثقافية في البلاد.

إذ راحت شتى المؤسسات تحقق نجاحات لافتة في هذا المجال، مستثمرة أوجه التكنولوجيا والرقمنة بوجه خلاق بات يوفر مصادر دخل مهمة ترفد خطط الاقتصاد الإبداعي في الصين، خصوصاً أنها راحت تثري معارف وثقافة أبناء الصين والسياح حول الكثير من القضايا والمسائل الثقافية والتاريخية، فعلى سبيل المثال، ورغم الشهرة العالمية للاكتشافات الأثرية الصينية، مثل: جيش تيراكوتا، لا يزال ضريح تشين شي هوانغ، أول إمبراطور للصين الموحدة منذ أسرة تشين الملكية، يكتنفه الغموض.

غير أن هذا اللغز بدأ يتكشف تدريجياً بفضل عرض الواقع الموسع (الرقمي) الذي تم إطلاقه حديثاً في مدينة شيآن حاضرة مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين.

إذ خاض دنغ شياو جيون، أحد سكان المدينة، هذه التجربة أخيراً، مرتدياً نظارة الواقع الافتراضي، ووصف شعوره بأن الأمر أشبه بـ «الدخول» إلى غرفة دفن الإمبراطور ومشاهدة المشهد الأسطوري لنعش يطفو على بحر من الزئبق.

وقال دنغ أثناء زيارته للمعرض: «كما يظهر أمامي، يمزج ضريح تشين شي هوانغ بين وصف النصوص التاريخية والرؤية الإبداعية الحديثة. إنها تجربة غامرة بحق».

«لمحة»

يعد العرض بالواقع الموسع، الذي يقدم «لمحة» من ضريح الإمبراطور، جزءاً من مجموعة متزايدة من التجارب الغامرة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث استخدم ويستخدم منتجو العرض تقنيات متقدمة، مثل النمذجة ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة البانورامية والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية والبصرية، بل وحتى محاكاة لعوامل حسية مثل الروائح ودرجات الحرارة والرياح والأمطار، مما يسمح للزوار بالانغماس تماماً في المشاهد المعاد إنشاؤها. وخلال الأيام التسعة الأولى من التشغيل التجريبي، اجتذب المعرض أكثر من 400 زائر.

ووفقاً لـ «الكتاب الأبيض حول تطوير صناعة التجارب الغامرة في الصين لعام 2024»، الصادر في مايو من العام نفسه، بلغ حجم السوق الاستهلاكية لصناعة التجارب الغامرة، الإبداعية، في الصين: 92.7 مليار يوان (حوالي 12.93 مليار دولار) في نهاية عام 2023.

ويشير الكتاب الأبيض، الذي أصدرته منصة «إلوثيون» الدولية لصناعة التجارب الغامرة، إلى أن هذه الصناعة تشمل غرف الهروب والعروض التفاعلية وعروض الواقع الافتراضي ومعارض الفن الضوئي والظل والمتنزهات الترفيهية الداخلية الغامرة ومختلف مشاريع الترفيه الأخرى.

بحلول نهاية عام 2023، كان هناك 32024 مشروعاً للتجربة الغامرة في جميع أنحاء البلاد، مما خلق ما يقرب من 928 ألف وظيفة.

وأكد الكتاب الأبيض التوسع السريع للصناعة، مما يسلط الضوء على دفع الحكومة الصينية لإعادة الهيكلة الصناعية وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية. وفي الوقت نفسه، تلبي الصناعة الاحتياجات الثقافية العميقة للشعب الصيني، باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإحياء وحماية تراثهم الثقافي.

ويتوافق هذا الازدهار في صناعة التجارب الغامرة مع اتجاه أوسع لزيادة الإنفاق على الأنشطة الثقافية في الصين.