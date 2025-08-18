الديصور.. عاشق الحفلات

وتحت الضوء المرئي، يبدو فراء هذا الحيوان بنيّاً أو أسود تتخلّله رقع بيضاء.
ولدى تسليط ضوء الأشعة فوق البنفسجية عليه، تستطيع رقع من فرائه امتصاص الضوء وإعادة بثه بطولٍ موجيّ مختلف، فينتج وهجاً أزرق زاهياً، كما نرى في هذه الصورة التي حجزت لمصورها مكاناً في التصفيات النهائية لجائزة «بيكر ستريت للتصوير العلمي»: (Beaker Street Science Photography ) لعام 2025.
كما تُعرض الصور النهائية في متحف ومعرض تسمانيا للفنون خلال مهرجان «بيكر ستريت» طوال شهر أغسطس، مع جوائز قيّمة للفائزين بجوائز لجنة التحكيم واختيار الجمهور.
