الديصور.. عاشق الحفلات

في براري جنوب غرب تسمانيا بأستراليا، تتجوّل العديد من الكائنات ليلاً، لكن الديصور الشرقي Dasyurus viverrinus لا يشبههم بالطبع! ففي الصورة التي التقطها المصور «بِن ألدريدج»، نشاهد أولَ توثيق رسميّ يُظهر حيواناً جرابيّاً بريّاً يتوهّج تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية (UV).

وتحت الضوء المرئي، يبدو فراء هذا الحيوان بنيّاً أو أسود تتخلّله رقع بيضاء.

ولدى تسليط ضوء الأشعة فوق البنفسجية عليه، تستطيع رقع من فرائه امتصاص الضوء وإعادة بثه بطولٍ موجيّ مختلف، فينتج وهجاً أزرق زاهياً، كما نرى في هذه الصورة التي حجزت لمصورها مكاناً في التصفيات النهائية لجائزة «بيكر ستريت للتصوير العلمي»: (Beaker Street Science Photography ) لعام 2025.

هذه الصورة، التي التُقطت في جنوب غرب تسمانيا، أستراليا، أهَّلت المصور «بن ألدريدج» للتأهل إلى نهائيات جائزة «بيكر ستريت للتصوير العلمي». هذه الجائزة المرموقة تهدف لدعوة جميع سكان تسمانيا لإبراز عجائب هذا الجزء الاستثنائي من العالم الغنيّ بالعلوم والعلماء.

كما تُعرض الصور النهائية في متحف ومعرض تسمانيا للفنون خلال مهرجان «بيكر ستريت» طوال شهر أغسطس، مع جوائز قيّمة للفائزين بجوائز لجنة التحكيم واختيار الجمهور.

دورية «نيتشر»: (Nature)، العلمية اختارت الصورة ضمن أجمل صور العلوم لشهر أغسطس 2025، واصفةً الديصور الشرقي بأنه «حيوانٌ مُحبٌّ للحفلات». وقالت عن هذه الظاهرة: هذا تأثير يُعرف بالفلورة الحيوية أو التألق الحيوي.

حيث تحت الضوء المرئي يكون فراء هذا الحيوان بنياً أو أسود اللون مع بقع بيضاء، لكن مناطق منه قادرة على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية وإصدارها بأطوالٍ موجيةٍ مختلفة، مما يُنتج توهجاً أزرق نابضاً بالحياة، ويُشكّل هذا جزءاً من بحثٍ مستمر حول آثار التلوّث الضوئي.

