«الإمارات الصحية» تدعم مبادرة مكتبة محمد بن راشد «عالم يقرأ»

بالتزامن مع الشهر الوطني للقراءة، وفي إطار رؤيتها لتأسيس مكتبات في الأقسام الداخلية بالمستشفيات، تتعاون مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة الصحة النفسية، مع مكتبة محمد بن راشد ومبادرتها «عالم يقرأ»، في إثراء هذه المكتبات بأكثر من 5 آلاف كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، في العديد من المجالات والتخصصات.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص المؤسسة على تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي في بيئتها العلاجية، بما ينسجم مع أهداف المبادرة في نشر ثقافة القراءة وتعزيز المعرفة بين مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المرضى في منشآت المؤسسة.

واستلمت المؤسسة أكثر من 5000 كتاب متنوع من مكتبة محمد بن راشد تشمل إصدارات تثقيفية وتطويرية باللغتين العربية والإنجليزية؛ وذلك خلال فعالية عقدت في مستشفى الأمل للصحة النفسية، بحضور الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، والدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، والأستاذ علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، وممثلين عن مكتبة محمد بن راشد.

وأكّدت الدكتورة نور المهيري أن المشاركة في مبادرة «عالم يقرأ» تعكس إيمان المؤسسة بأهمية الثقافة والمعرفة في تحسين جودة الحياة، مشيرةً إلى أن إثراء المستشفيات بالكتب يسهم في تحسين الصحة النفسية للمرضى، ويوفر لهم نافذة على العالم الخارجي، وفرصة لاكتساب المعرفة وتطوير الذات، وهو ما يعزز مسارهم العلاجي والتأهيلي.

من جهته، قال علي جمعة التميمي: «نحرص في مكتبة محمد بن راشد على ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب، باعتبارهم حجر الزاوية في بناء المجتمع وتطوير قدراته الفكرية، انطلاقاً من إيماننا بأن القراءة أداة رئيسية في صقل العقول، وتحفيز الإبداع، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية الوطنية».

وأضاف: «تأتي مبادراتنا المختلفة، ومن بينها «عالم يقرأ»، لتعكس رؤيتنا في تمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى مصادر معرفية متنوعة تثري فكرهم وتوسع آفاقهم، وبما يتماشى مع رؤيتنا لدعم المبادرات الوطنية، ومن بينها مبادرة «شهر القراءة» و«الاستراتيجية الوطنية للقراءة» التي تستهدف رفع نسبة عادة القراءة لـ80 % بين الطلبة و50 % بين البالغين بشكل عام».

وتتضمن المبادرة توزيع الكتب على عدد من منشآت المؤسسة، وتأسيس مكتبات في الأقسام الداخلية في المستشفيات، بما يعزز البرامج التثقيفية والعلاجية، ويفتح المجال أمام المرضى ومرافقيهم للاستفادة من الكتب كمصدر للمعرفة والدعم النفسي خلال فترة العلاج، إذ تهدف مبادرة «عالم يقرأ» إلى التشجيع على القراءة من خلال توفير المصادر المعرفية المتنوعة للأفراد في كل مكان، بما يسهم في تعزيز التعلم وتطوير المجتمع والارتقاء بجميع مكوناته.

وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المحلية لدعم المبادرات الوطنية المعرفية والثقافية، بما ينسجم مع مستهدفات الشهر الوطني للقراءة «الإمارات تقرأ 2025» ورؤية مئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى بناء مجتمع معرفي متقدم.