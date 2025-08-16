وفد «الشارقة للكتاب» يختتم زيارة إلى اليابان

اختتم وفد من «هيئة الشارقة للكتاب»، برئاسة خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، زيارته إلى اليابان، وذلك في إطار تعزيز مكانة «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» منصة عالمية تدعم نمو صناعة الرسوم المتحركة في المنطقة. ومنذ انطلاقته في عام 2023 شهد المؤتمر نمواً سريعاً، وتحول إلى فعالية إقليمية بارزة، وخطوة مهمة في تطوير مشهد الرسوم المتحركة على صعيد المنطقة.

وضم الوفد كلاً من خولة المجيني، المدير التنفيذي للمؤتمر، وبيترو بينيتي، المدير الفني للمؤتمر، وموزة الرند، مدير قسم الفعاليات في هيئة الشارقة للكتاب، وعقد أعضاء الوفد اجتماعات استراتيجية مع أبرز شركات الرسوم المتحركة اليابانية المؤثرة. وأرست هذه الاجتماعات أسس التعاون استعداداً لانعقاد «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» 2026.

وقالت خولة المجيني: «تشكل هذه الزيارة إلى اليابان جزءاً أساسياً من التزامنا بتطوير مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، وتتمثل رؤيتنا ببناء منظومة مستدامة لصناعة الرسوم المتحركة في الشارقة والعالم العربي، ومن خلال التواصل مع قياديين عالميين في هذا القطاع».