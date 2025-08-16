وفد من «توازن» يزور مكتبة محمد بن راشد لبحث سبل توسيع آفاق التعاون

استقبلت مكتبة محمد بن راشد وفداً من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي «توازن»، برئاسة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام للمجلس، حيث هدفت الزيارة إلى الاطلاع على رسالة المكتبة ودورها الحيوي في المشهد الثقافي المحلي والعالمي. وكان في مقدمة مستقبلي الوفد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور محمد المزروعي عرضاً شاملاً حول أبرز خدمات مكتبة محمد بن راشد. كما تطرق اللقاء أيضاً إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها المكتبة.

وأكد محمد المزروعي أهمية الدور الذي تؤديه المكتبة على الصعيدين العربي والعالمي من خلال تنظيم واستضافة قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر في أكتوبر القادم، تحت شعار «مستقبل صناعة النشر» حيث تشكل هذه القمة منصة دولية تجمع قادة الفكر والناشرين والمبتكرين وصناع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة النشر.

كما شدد خلال اللقاء على أهمية التعاون المؤسسي، مشيراً إلى الشراكات المستمرة مع الجهات الحكومية والأكاديمية في الدولة من خلال استضافة المؤتمرات والمعارض والمبادرات المتنوعة في مكتبة محمد بن راشد، بما يسهم في تطوير بيئات العمل، وتحفيز الفكر والإبداع ضمن إطار يخدم المعرفة والعلم.

من جهته، عبر الدكتور ناصر حميد النعيمي عن سعادته بهذه الزيارة، إذ مثلت فرصة ثمينة للتعرف إلى ما تقدمه مكتبة محمد بن راشد التي أصبحت منارة للفكر والثقافة والمعرفة في الدولة، مشدداً على أهمية التعاون من خلال إهداء الرسائل العلمية لفريق «توازن» لتكون ضمن مصادر المكتبة العلمية، وذلك في خطوة تهدف إلى نشر رسائل الدكتوراه ضمن إطار تعليمي متاح لكل الزائرين والباحثين في مكتبة محمد بن راشد.

واختتمت الزيارة بجولة تعريفية للوفد، معرض الذخائر الذي يضم مقتنيات نادرة من نفائس الكتب والمخطوطات، ومعرض الصحافة العربية الذي يؤرخ مسيرة الصحافة في دولة الإمارات والعالم العربي، وعبر الطرفين عن الرغبة المشتركة في مواصلة هذه اللقاءات، وتوسيع آفاق التعاون المعرفي مستقبلاً.